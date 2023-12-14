中越共建命運共同體？　學者：越南態度保留各自表述

▲習進平（左）阮富仲（右）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

據中方說法，中共總書記習近平日前訪問越南時，雙方共同宣布構建「中越命運共同體」，但越方稱呼的是「越中未來共享共同體」而非命運共同體。分析指出，這凸顯雙方對「命運共同體」一詞沒有共識，越方態度顯得保留。

根據新華社12日報導，習近平當天與越共總書記阮富仲會談中，共同宣布「中越兩黨兩國關係新定位」，「在深化『中越全面戰略合作夥伴關係』基礎上，攜手構建具有戰略意義的『中越命運共同體』」。

然而，對照越南官媒越通社發布的越文報導，凡是中方提到「命運共同體」這5個中文字時，越文一律稱為「未來共享共同體」（Cong dong chia se tuong lai），而非「命運共同體」；而英文也是「越中未來共享共同體」（Vietnam-China Community with a Shared Future），被認為有模糊帶過的各自表述意味。

美國之音（VOA）中文網報導，越南胡志明市法律大學講師黃越（Hoang Viet）先前表示，「人類命運共同體」是個模糊概念，且在越南明確表示「不選邊」的情況下，參加這一「命運共同體」可能被其他國家認為是在「選邊站」。

▲有分析指出，雙方對「命運共同體」一詞沒有共識，越方態度顯得保留。（圖／取自新華社）

新加坡智庫尤索夫伊薩東南亞研究院（ISEAS-Yusof Ishak Institute）資深副研究員何黃合（Ha Hoang Hop）指出，「命運共同體」這種模糊的措辭，可讓中方及越方都有各自的解釋空間，讓北京和河內暫時拋開檯面下不太融洽的關係，加強兩個同為共產黨國家之間的友誼。

何黃合指出，越南領導人表示，越南和中國一致同意建構「未來共享共同體」，這個說法是根據國際法和聯合國憲章制定的。雙方也能在採用「命運共同體」或「共享共同體」等措辭下，讓兩國關係非常安全地持續往前，所以雙方接受了越中版聯合聲明之間的一些差異。

高雄中山大學政治研究所副教授陳宗巖分析，這顯示「命運共同體」一詞可能是寫給中國國內的民眾看，但越南或他國媒體能採用不同詞彙描寫，很可能代表越方被中方允許，能用不同角度解釋這項概念。

陳宗巖指出，中越雙方在翻譯上各說各話，凸顯雙方對於中國的「命運共同體」一詞沒有共識，甚至對於其中的邏輯和精神，看法也不盡相同。要是按照中國的說法，「命運共同體」就變成是「中國怎麼做越南基本上一定要跟著」，這不太可能。

他認為，越南跟中國有許多歷史上的愛恨情仇，一定想擁有獨立自主的對外關係，不太可能會覺得自己是「中國的小老弟」，「命運是綁在一起的」。越南比較能接受的是，這個區域怎麼發展都會影響中國，也一定會影響越南。

「人類命運共同體」是2013年由習近平提出的倡議，內含「持久和平、普遍安全、共同繁榮、開放包容及清潔美麗」等5大支柱。