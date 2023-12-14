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全球通膨中國卻反過來！　豬肉價暴跌近32％推向通縮懸崖

▲中國豬肉價格暴跌。（圖／CFP）

▲中國豬肉價格暴跌。（圖／CFP）

記者張靖榕／綜合外電報導

全球近2年通膨大爆發，直到今年下半才見到放緩勢頭，反觀中國作為世界第二大經濟體，從房價到商品、服務價格全面下跌，面臨通貨緊縮的問題，11月份CPI更顯示，占比大因而影響嚴重的豬肉價格，更因為供過於求，可能加劇通縮風險。

《CNBC》報導，中國消費者指數在今年11月下跌的速度創下3年來最快，由於工廠通貨緊縮加劇，顯示通縮壓力加大，全國需求疲軟使得經濟是否復甦的疑慮增加。

最新官方消費者物價指數（CPI）顯示，供過於求導致中國豬肉零售價格較去年同期暴跌31.8％。許多分析師指出，由於豬肉在中國的CPI占比過大，零售價格的暴跌將會增加本就面臨的通貨緊縮風險。

通貨緊縮一般與商品及服務價格下跌有關，也是經濟疲軟的警訊之一，因為消費者預期價格會再進一步下跌，通常會暫緩投資或購買活動。其中一名分析師表示，除了中國房價與消費商品全面下跌，真正將中國逼向通縮懸崖的，是暴跌的豬肉價格。

▲GDP,超市,豬肉,價格。（圖／CFP）

▲CPI持續走低。（圖／CFP）

中國11月的CPI年比下跌0.5％，是過去3年來最大的跌幅。在中國CPI占比中，食品價格占5分之1，豬肉又在其中占比巨大，對中國CPI有著最重大的影響。IG新加坡市場策略師葉俊榮（音譯，Jun Rong Yeap），中國豬肉因長期產量過剩，而且全國消費持續疲軟。

官方數據顯示，中國豬肉產量在2022年創下8年新高，來到5541萬噸，今年第三季產量甚至還增加了3.6％。

對於全國CPI下降，中國央行行長潘功勝上周仍稱，通膨預計將「走升」。生產者出場指數（PPI）11月較前月下跌2.6％，年比也大降3.0％，已是連續14個月走跌，也創下今年8月以來下跌速度最快的一個月。

中國經濟今年面臨許多問題，包括地方政府堆積如山的債務、房地產市場不景氣以及國內外需求不溫不火，加上消費者關緊荷包，對經濟復甦的不確定性保持警惕。

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