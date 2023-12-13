碧桂園4高層主動降薪年領53萬　CEO莫斌原領年薪1330萬降幅達96％

▲碧桂園董事局主席楊惠妍。（圖／翻攝碧桂園）

記者魏有德／綜合報導

大陸房地產業龍頭之一的碧桂園一方面處於債務危機中，另一方面則是要完成2024年40萬套房的交付量，對曾為大陸女首富的楊惠妍及其家族而言，壓力仍十分龐大。對此，碧桂園昨（12）日晚間發出公告稱，執行董事楊惠妍、莫斌、楊子瑩及非執董陳種主動降薪，並於11月1日與本公司簽訂董事服務補充協議及補充委任函，將作為最新年度薪酬調整生效。

▲碧桂園建案。（圖／路透社，下同）

《每日經濟新聞》報導，公告顯示，楊惠妍、莫斌、楊子瑩、陳種調整前的年薪分別為37萬元人民幣（約164萬元新台幣）、300萬元民幣（約1330萬元新台幣）、200萬元人民幣（約887萬元新台幣）、37萬元人民幣（約164萬元新台幣）；調整後四人均為12萬元人民幣（約53萬元新台幣）。

碧桂園公司方透露，已取消所有高管配車，確有工作需要時通過申請公務派車或使用自有車等方式實現車輛費用集約管控、成本降低，包含原高管配車在內的所有集團公車，通過內部公開競拍與對外工抵化債等舉措進行資產盤活。

此外，包括高管體檢報銷、高管免費食堂等待遇亦均予取消。全集團行政費用開銷均按歸零原則，非必要不支出，剛性支出通過整合集約等方式盡量縮減，2023年比2021年大幅降低近60%。

碧桂園董事局主席楊惠妍曾對外信心喊話，「家族會砸鍋賣鐵支持公司！」公開資訊顯示，楊惠妍家族作為控股股東，上市至今已通過借款、增持股票、購買債券、以股代息等方式合計支持總額約410億港元（約1654億元新台幣），且從未減持股票。

楊惠妍在12月初曾提到，未來的1年，交付挑戰會進入深水區，2024年碧桂園交付量預計超過40萬套，數量仍然龐大，「保交付是非常艱難、但也非常重要的一項工作，希望大家嚴陣以待，高度重視，做好前置規劃。」

楊惠妍強調，房子不是交付了就行，要按質按量的交付出去，「保交付和安全質量是公司的底線，一定要做好底線管理，這也是企業生存的底線。」