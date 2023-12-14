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越南對習近平彈一中舊調　新表態「香港是中國內政」

▲▼ 2022年10月31日，中共中央總書記、國家主席習近平在北京人民大會堂同越共中央總書記阮富仲舉行會談 。（圖／新華社）

▲中共中央總書記、國家主席習近平在北京人民大會堂同越共中央總書記阮富仲舉行會談 。（圖／新華社）

文／中央社

越南與中國今天發布聯合聲明，越南重彈中國所堅持的「一個中國」舊調，僅多了「台灣是中國領土一部分」的用詞，但卻新增香港、新疆、西藏問題屬於中國內政的論述。

中共總書記、中國國家主席習近平12日抵達越南訪問，並在今天下午4時許搭機離開河內。與此同時，越南媒體也發布「越中聯合聲明」，當中對台灣議題做出闡述。

根據越南發布的越文通稿，越方在台灣議題上重申堅定實踐「一個中國政策」，承認台灣是中國領土不可分割的一部分，堅決反對任何形式的台獨分裂行動，支持不干涉他國內政的原則，不與台灣發展任何官方關係。

越南在聲明中還認為，香港、新疆、西藏問題屬於中國內政，相信在中國黨和政府領導下，前述區域將維持穩定與繁榮發展。聲明表示，中國對此做出高度評價。中國並支持越方在維持社會穩定、確保國家安全與促進民族團結所做的努力。

越共總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）2022年底前往中國訪問，越中在事後發布的聯合聲明也提到台灣議題。

當時越中聯合聲明的越文通稿提到，越方重申堅持「一個中國政策」，支持兩岸關係和平發展和中國統一大業，堅決反對任何形式的台獨分裂行動與一貫支持不干涉他國內政的原則。越南不與台灣發展任何官方關係。中方對越方立場做出高度評價。

對照2022、2023年的越中聯合聲明，越南這次對台灣議題的論述與內涵沒有太多不同，但卻新增了「香港、新疆、西藏問題屬於中國內政」的表態。而習近平2015年與2017年到訪越南時所發布的聯合聲明也未提及香港、新疆與西藏議題。

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