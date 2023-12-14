台日教育交流　四國觀光協會與台灣教育聯盟簽署全面合作協定

▲國際教育交流聯盟與日本四國廣域觀光振興事業推進協議會簽署全面合作協定，奠基台日學子教育交流。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

日本四國廣域觀光振興事業推進協議會支部長泉氏（JR四國相談役）率領四國（香川、德島、愛媛）各縣觀光協會負責人，於13日拜會教育部高級中等以下學校國際教育交流聯盟（以下簡稱聯盟）執行長辦事處，即國立虎尾高級農工職業學校。在會談中，由聯盟執行長李重毅校長代表聯盟與四國廣域觀光事業推進協議會簽署雙方全面合作協定。

聯盟成員包括李重毅校長及副執行長辦事處（國立台南家齊高級中等學校）、第1區辦事處（台北市立大安高級工業職業學校）、第2區辦事處（新北市立中和高級中學）、第3區辦事處（桃園市立內壢高級中等學校）、第4辦事處（台中市立惠文高級中學）、第5區辦事處（國立曾文高級家事商業職業學校）、第6區辦事處（高雄市高雄女子高級中學）、第7區辦事處（國立新竹女子高級中學）、第8區辦事處（國立彰化女子高級中學）、第9區辦事處（國立嘉義高級工業職業學校）、第10區辦事處（國立宜蘭高級商業職業學校）、第11區辦事處（國立屏東高級中學）等辦事處處長。

▲執行長李重毅校長（左）表示，聯盟將秉持「課程為本、跨域為體、交流為用」的精神。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

虎尾農工說明，聯盟的願景為「接軌國際、鏈結全球」，致力擴展我國高級中等以下學校的國際教育交流活動。為了增進本國與外國學校的交流，聯盟積極鼓勵本國學校與國外學校簽訂全面合作協定，或建立姊妹校，以強化與國外學校的長期合作。

13日聯盟與日本四國廣域觀光振興事業推進協議會正式簽署全面合作協定，突顯了日本四國地區對於台灣—日本國際教育交流的重視。這也為台灣和日本青年學子的教育交流奠定了基石，聯盟期望以此為基礎，進一步擴展與日本各都道府縣的友善關係。

自從聯盟於今年8月成立以來，已陸續接待來自日本（高知縣、長野縣、千葉縣、山形縣、宮城縣、福島縣、福岡縣與北海道深川市）、韓國APEC國際教育交流學院（IACE）、江原道教育廳技職教育訪團、法國奧萬尼-隆河-阿爾卑斯學區教育廳州（Auvergne Rhone Alpes），以及美國州教育廳等國外教育團體。這顯示出在解封疫情、開放國門後，其他國家積極推動國際教育的用心與行動力，值得我們效法。

聯盟邀請各區辦事處校長參與見證此次合作，並期待將此次成功經驗的影響力擴散至各辦事處，乃至轄區內各高級中等以下學校，以加深台灣與國際學生之間對異國文化的相互了解與尊重。會中，執行長李重毅校長表示，聯盟將秉持「課程為本、跨域為體、交流為用」的精神，強調「跨文化的交流、跨領域的整合、跨機關的合作、跨地域的統整」。

▲國際教育交流聯盟與日本四國廣域觀光振興事業推進協議會簽署全面合作協定，奠基台日學子教育交流。（圖／記者蔡佩旻翻攝）