游錫堃「廉恥為君主政治產物」　一票人洗版轟：無恥最高境界

▲立法院長游錫堃。（圖／記者屠惠剛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

108課綱突刪17篇古文，引發教育界反彈，立法院長游錫堃今對此提出看法，然而其中一句「廉恥為君主政治產物」，讓許多網友不以為然，洗版砲轟「這真的是無恥最高境界」、「果然夠無恥才能說出這樣的話」。

對於近來108課綱的爭議，游錫堃今受訪時指出，現在有現在的制度，應該了解廉恥事實上是君主政治的產物，現在是民主政治，民主政治的價值觀，互相尊重、天賦人權、有基本權利、言論自由、結社自由等，「古文不是不好，而是價值觀會有問題。」

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▲羅智強發文吐槽。（圖／翻攝自臉書／羅智強）

游錫堃進一步提到，禮義廉恥、四維八德為儒家思想，儒家的核心價值為三綱五常，君為臣綱、父為子綱，夫為妻綱，三綱無形中影響許多人，例如前陣子出現的ME TOO事件，「就是因為儒家思想男尊女卑、夫為妻綱。」

沒想到，他的一句「廉恥為君主政治產物」，引起不少人撻伐，國民黨台北市立委候選人羅智強在臉書直言，「所以民進黨發明了無恥政治。」而大票網友也湧入留言，「扁的都能說成圓的，佩服」、「無恥之尤」、「無恥之徒端坐高位，是台灣沉淪的主因」、「還是有人覺得無恥好」、「無恥至極」、「到底是多麼無恥的人，才能將無恥言論說得這麼理所當然」、「這些人三觀很有問題」。

▲▼網友湧入洗版。（圖／翻攝自臉書／羅智強）

另外，游錫堃也認為，台灣很特殊，雖是華語文化圈，原本是南島語族的聚集地，台灣的文化受到儒家文化影響，也受到日本、歐美文化影響，台灣是海洋國家才有辦法出現真正的民主政治。

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