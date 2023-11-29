教育政策遭教團評「待加強」　侯辦：不回應非純粹性NGO團體

▲侯友宜日前提出11項教育政策。（圖／記者周宸亘攝）



記者崔至雲／台北報導

台灣教育智庫29日公布總統候選人教育論壇「高等教育」部分答題結果，民眾黨總統候選人柯文哲回答10題最高，民進黨總統候選人賴清德、鴻海創辦人郭台銘各答5題，國民黨總統候選人侯友宜則是「待加強」，一題未答。對此，侯辦表示，侯友宜已經提出11項教育政策，針對帶有任何營利性質的公司，或非純粹性NGO等團體的個別提問，競辦為避免牽扯商業或其他利益而衍生不必要的爭議，競辦因此不予回應。

針對大學問、台灣教育智庫等向各總統參選人陣營提出教育百年大計怎麼辦，提出10題並給予計分的提問。侯辦發言人王敏旭表示，針對帶有任何營利性質的公司，或非純粹性NGO等團體的個別提問，競選辦公室為避免牽扯商業或其他利益而衍生不必要的爭議，競辦因此不予回應。

王敏旭表示，侯友宜已經提出11項教育政策，以「不能遺忘任何一個人」為目標，解決目前幼兒教育、108課綱、技職教育、高等教育面臨的問題，並做到「投資教育、贏得未來 」。

王敏旭說，若財政收入成長，教育經費應按比例成長 ，透過修正《教育經費編列與管理法》 ，提高教育經費編列1％，預估成長300億元。另外5歲幼兒教育經費投資加倍，國民基本教育向下延伸預備，同時針對教保服務人員建立尊嚴勞動制度 ，並建立「準公共幼兒園品管機制」，落實專業認證評鑑。

王敏旭指出，教師甄試回到教學與本職學能取向的專業選才，設置中央外師招聘與管理（培訓）專責單位，加乘投資英語教學及國際教育資源 ，擴大國際交流及交換生。此外也整合雲端科技中心、學習扶助、數位學習、AI教育等多元平台資源，扶植本土線上教學內容創作。

針對偏鄉設置設置中央強化偏遠地區教育發展的專責單位，補助專任人力；立刻召開13年未開的全國教育會議討論108課綱；技術型、普通、綜合高中的專業型課程的實習實驗費及雜費全免，並鼓勵民間企業捐贈技職學校抵減營業稅；定額補助就讀私立大專校院學生學雜費，自114學年度起，逐年將補助3.5萬元增至5萬元，同時也擴大吸引境外生來台，研議放寬境外生來台限制。

此外還有學生學貸免繳本息的寬限期，從畢業一年延長為畢業二年；依據國家財政狀況、物價波動及民間薪資水準等因素適當提高教師鐘點費、導師津貼與特殊教育職務加給，另也依法撥補足額年金，確保公教安心年金永續；倍增終身教育經費，四年共增加30億元，支持我國終身教育的發展。

