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新課綱刪古文遭轟無恥！PTT點名「出師表一定要留」　原因曝光

▲▼108課綱刪文言文經典　北一女教師怒轟「無恥」影片瘋傳。（圖／翻攝自臉書）

▲區桂芝痛批108課綱是「無恥課綱」。（圖／翻攝自臉書）

記者朱祖儀／綜合報導

教育部108課綱大量刪減文言文，北一女教師區桂芝痛批是「無恥課綱」，引發外界熱議。一名網友也加入討論，認為無論如何刪減古文，諸葛亮的〈出師表〉一定要留，因為這是三國時代最有名的文章之一，且學生日常都會接觸到和三國有關的戲劇或遊戲。文章曝光後掀起討論。

近日網路上流傳2段批判108課綱去中國化的影片，看到區桂芝指出，文言文不但能提升語文能力，還包含高度的生命哲學，竟然有對語言教育完全無知的人說文言文是「黨國遺毒」，「108課綱刪掉顧炎武的〈廉恥〉，學生就不必再知道為什麼『士大夫之無恥是謂國恥』...所以這是個『無恥』的課綱！」

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一名網友看到區桂芝的言論，便在PTT發起討論，表示現在教材逐漸去中國化，古文和白話文的課文比例越差越多。但他認為，無論如何諸葛亮的〈出師表〉都一定要留，因為這是三國時代最有名的文章之一，且很多學生都會玩過三國的遊戲，或是看過相關戲劇，加上後人評語「讀出師表不墮淚者，其人必不忠」，足以見得其在眾多古文中的分量有多重，他同時好奇還有哪些古文值得保留？

文章曝光後掀起討論，網友紛紛留言「長恨歌」、「琵琶行、赤壁賦」、「春夜宴桃李園序」、「李清照的聲聲慢吧，怎麼那麼美」、「曹丕的典論論文吧，文人相輕這句經典成語就那篇來的」、「祭妹文要保留，嫁錯老公的下場」、「蘇軾那篇前赤壁賦一定要留」、「孫子兵法，兵役都延長一年了，兵凶戰危的情勢，多讀點軍事相關的」、「個人投桃花源記一票」。

▲▼。（圖／翻攝自PTT）

▲網友的看法。（圖／翻攝自PTT）

也有人指出「當學生覺得論語根本廢文，現在看來是人生指引」、「有人生歷練之後才知道古文的美和意義」、「只有詩詞歌賦值得學，其他八股觀念文都可以丟掉了」、「可以增加邏輯概念的都留下，其他加減看，作文一堆邏輯不行，看古文只會更糟」、「教法考法還是死樣子的話，留啥也不會是重點」、「高中那個年紀真的看不懂啊，都硬記的」。

針對課綱爭議，教育部8日回應，108課綱強調讓學生在課程中學習到各種素養能力，進而在生活中實踐和落實，而非僅背誦課文。教育部也說，108課綱沒有廢棄禮義廉恥，而是鼓勵學子思辨和生活中實踐，且取材範圍擴大至兼具時代特性與各項經典。108課綱也並未廢棄文言文，文言文課數比率符合3年平均35%至45%規定。

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