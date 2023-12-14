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南消創新獲獎不斷　堅守民眾生命財產永不間斷

▲台南市消防局在今年疫後由局長李明峯帶領下，持續強化災害預防作為、精進消防人力及各項設備，以運用有限資源，結合創新科技，累積救災及救護量能，保衛市民生命安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局在今年疫後由局長李明峯帶領下，持續強化災害預防作為、精進消防人力及各項設備，以運用有限資源，結合創新科技，累積救災及救護量能，保衛市民生命安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局在今年疫後由局長李明峯帶領下，持續鞏固災害預防作為、精進消防人力及各項設備，以運用有限資源，結合創新科技，累積救災及救護量能，保衛市民生命安全。

▲台南市消防局在今年疫後由局長李明峯帶領下，持續強化災害預防作為、精進消防人力及各項設備，以運用有限資源，結合創新科技，累積救災及救護量能，保衛市民生命安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防人員平時戮力各項為民服務業務，無論在中央、地方評比或競賽表現十分亮眼，如搜救隊2023年參加國家搜救隊伍認證，取得中型搜救隊伍資格；以「Bobee電動未來城 火神勇者守護您」代表市府參賽，榮獲政府機關最高榮譽國家發展委員會第6屆「政府服務獎」；透過產官學研共同合作，推出「電動車滅火三利器」等作品，獲第5屆綠點子國際發明暨設計競賽5金4銀等9大獎項；緊急救護E化系統「2023第3屆台灣企業永續獎」最高榮譽金獎；全國呼吸道插管暨CPR競賽呼吸道插管特優及全國救護英雄競技高峰會優等，均深受各界評審肯定，成果豐碩。

▲台南市消防局在今年疫後由局長李明峯帶領下，持續強化災害預防作為、精進消防人力及各項設備，以運用有限資源，結合創新科技，累積救災及救護量能，保衛市民生命安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

在今年所舉辦58場次大型消防宣導活動中，精心設計具創意之消防娃娃扭蛋機，吸引大小朋友主動參與，以創新防災宣導推廣住宅警報器裝設、用火用電安全及防止一氧化碳中毒等重要性，同時補助全市燃氣熱水器一氧化碳中毒潛勢戶移機，累計火警自動警報設備及住宅用火災警報器戶數比例高達96.9％，使得因住警器成功運作幫助33人成功逃生。

▲台南市消防局在今年疫後由局長李明峯帶領下，持續強化災害預防作為、精進消防人力及各項設備，以運用有限資源，結合創新科技，累積救災及救護量能，保衛市民生命安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

為保障消防人員執勤安全，2023年度編列9162萬4000元採購第2套消防衣、空氣呼吸器設備及消防車10輛，同時購置全台唯二同款「消防機器人」，並將現行多旋翼無人機結合射水裝置，強化救災效能；另配合市府登革熱防疫，運用無人機協助台南市建築物頂樓天溝、容器積水執行巡查及投藥等協勤作業。

針對提升義消協勤能力，以經費588萬2390元購置消防衣、手套、防寒衣及空氣呼吸器等設備；配合內政部消防署「強化災害防救志工救災協勤量能中程計畫」總經費198萬5000元，購置多域救援空拍機組2台及通用式空拍機組7台。

▲台南市消防局在今年疫後由局長李明峯帶領下，持續強化災害預防作為、精進消防人力及各項設備，以運用有限資源，結合創新科技，累積救災及救護量能，保衛市民生命安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

掌握急救黃金時間提高病患存活率，設計「氧氣流量盤」，更準確判斷攜帶式氧氣瓶之氧氣剩餘量，並落實重大外傷及STEMI跳島計畫，執行院前12導程監測，讓352位心肌梗塞患者得以即時送至設有心導管室醫院獲得救治。

2023年持續推動本市「強韌台灣大規模風災震災整備與協作計畫」五大工作項目，以總經費556萬8000元提升大規模災害時之應變及復原能力，建立與民間、企業合作，強化社區防救災能量，推動本市第2期韌性社區，榮獲內政部頒發1星韌性社區認證標章。

逐步降低外勤同仁每月超時服勤時數，修編477人規劃2025至2027年人力增補計畫，建置合理救災救護人力，紓緩消防人力不足情形，並將超勤加班費提高至1萬9000元，自2023年5月1日起採「勤2休2」制度，落實執勤同仁3小時休息時間，於7月1日起危險加給表調升15％；同時積極推動企業義消召募計畫，黃偉哲市長上任後成功召募323人。

▲台南市消防局在今年疫後由局長李明峯帶領下，持續強化災害預防作為、精進消防人力及各項設備，以運用有限資源，結合創新科技，累積救災及救護量能，保衛市民生命安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

改善外勤消防人員值勤環境，今年10月正式啟用第五救災救護大隊大灣分隊新建廳舍；11月完成歸仁、和緯消防廳舍耐震補強，刻正辦理楠西、將軍與安平等3處廳舍工程及文賢分隊用地變更，配合內政部「消防廳舍內部設施改善2年中程計畫」補助1958萬元，修繕13處老舊消防廳舍。

市長黃偉哲強調，「政府服務沒有最好，只有更好」，消防勤務與民眾安全密不可分，市府除重視同仁勤務裝備外，積極擴編消防人力，減輕同仁負擔並提供友善的工作環境，強化救災救護作為及服務品質，共同努力提升台南公共安全，讓台南未來更好。

▲台南市消防局在今年疫後由局長李明峯帶領下，持續強化災害預防作為、精進消防人力及各項設備，以運用有限資源，結合創新科技，累積救災及救護量能，保衛市民生命安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯積極爭取同仁各項權利與福祉，提升基本勤務人力及設備，鼓勵同仁勇於創新，為防災教育推廣、災害搶救及緊急救護等各項工作，奠定深厚且堅實之量能，以守護民眾安全為目標，期許成為全國消防機關楷模。

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