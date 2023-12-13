模擬電動車火災　南消七大隊辦理火災搶救演練

▲台南市消防局第七大隊，於平實公園地下停車場，辦理火災搶救演練，強化消防人員搶救能力，提升電動車火災搶救觀念。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

電動車普及化是全球未來趨勢，然而火災發生卻層出不窮，因電池特性至滅火相當耗水與耗時，台南市消防局第七大隊13日於平實公園地下停車場，辦理火災搶救演練，強化消防人員搶救能力，提升電動車火災搶救觀念。

現今住宅及賣場等建築物為因應電動車數量增加，陸續規劃許多停車格為電動車專用，然而於地下停車空間設置，一旦發生電動車火災，將造成搶救上相當困難並造成巨大損失。本次演練模擬場所地下1樓電動汽車起火，先由場方啟動自衛消防編組，進行初期滅火並疏散場方員工及顧客，並於消防人員抵達時交接場所相關資訊，供消防指揮官初期狀況判斷，進行消防戰術部署運用。

第七大隊大隊長石家源表示，台南市電動車及充電樁數量持續增加，公車更於2030年前全面電動化，民眾需多加認識電動車構造、滅火特性及方式，發生火災或火災之虞時，第一時間自救並聯絡消防單位救災，將生命與財產損失降至最低。

消防局局長李明峯表示，近年來不斷推動各項災害應變演練，除提升各類場所消防意識及安全水平外，也加強消防人員災害搶救應變能力。為因應電動車火災發生，也已陸續採購滅火毯並配置於各消防隊，提升救災效率及技能，以維護市民安全。