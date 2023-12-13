聖誕佳節快來了　南消聖誕願望盼平安無災安全返隊

▲台南消防局和緯分隊，近日在分隊門口進行聖誕布置，消防人員心中最大的聖誕願望是大家都平安無災，出勤時人人能安全返隊。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

聖誕節即將到來，經常利用節日來佈置，進行各種創意宣導的台南消防局和緯分隊，近日在分隊門口進行聖誕布置，消防人員指出，傳說聖誕老公公從天而降來送禮物，而消防人員心中最大的願望是大家都平安無災，出勤時人人能安全返隊。

有在關注台南大小事的網民，納悶最近怎麼都沒有創意宣導，和緯分隊分隊長高嘉成表示，因屏東明揚大火，造成多位消防弟兄、廠區員工殉職及輕重傷的重大事件，造成消防界很大的傷痛，才減少能帶來寓教於樂的布置。

這次宣導主要是由隊員陳樑源、張嘉峰、張家傑、林佑彞、陳俊宏共同構思，以消防人員在隊待命的日常生活為主題，只要沒有出勤，就代表無災無難，並許下聖誕願望，希望大家都能「平平安安」。也讓社會大眾更能了解消防人員的辛勞。

大隊長邱淵明說，消防人員的工作都是在面對第一線的勤務，長期處在高壓的環境下，除了要學會自我舒壓外，遇到不理性的民眾，往往是有苦自己吞，但本於保護民眾生命財產安全，是我們消防人員的職責，我們總是要走出傷痛，繼續面對下一次的出勤，所以藉此希望大家能夠給予消防人員更多的鼓勵。這次的宣導，除了安裝住警器的重要之外，再有加上防範一氧化碳中毒及電器使用的注意事項，希望民眾加深防火安全觀念。