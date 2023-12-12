　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

強化化學災害搶救能力　南消二大辦理毒性化學物質災害演習　

▲台南市消防局第二救災救護大隊，於下營區「川陵實業有限公司-PU廠」辦理化學災害搶救演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第二救災救護大隊，於下營區「川陵實業有限公司-PU廠」辦理化學災害搶救演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第二救災救護大隊，12日上午9時於下營區「川陵實業有限公司-PU廠」辦理化學災害搶救演練，模擬化學物質洩漏與火災搶救，共出動16輛消防車及警義消42人。

▲台南市消防局第二救災救護大隊，於下營區「川陵實業有限公司-PU廠」辦理化學災害搶救演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本次演練模擬二氯甲烷因搬運過程不慎翻覆造成洩漏引發複合式災害，事故發生後，員工立即展開初期應變作業，待消防隊人車抵達現場後與指揮官進行資訊交接，並依「HAZMAT」應變程序，包含:危害辨識、行動方案、區域管制、建立管理系統、請求支援及善後處理等6個步驟，避免災情擴大。

▲台南市消防局第二救災救護大隊，於下營區「川陵實業有限公司-PU廠」辦理化學災害搶救演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

化災事故有別於一般火警搶救作為，一旦發生災害，對消防人員搶救風險甚大。因此本次演練，藉以強化消防人員對於化災事故的處置應變能力及外部單位的橫向配合作業。另外加強場所落實消防法明定的「資訊權」透明化，災前場所人員須備妥相關資訊，於災時指派管理人員到場協助及提供資訊，讓消防人員能即時掌握資訊，做出正確的搶救處置，進而降低危害風險。

▲台南市消防局第二救災救護大隊，於下營區「川陵實業有限公司-PU廠」辦理化學災害搶救演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，自己財產自己護係企業初期自主應變的主要目標，輔導企業於消防人員到達前有效應變，在消防人員到達後提供各式資料供作戰參考，將災害損失侷限，以達企業攜手公部門共同防災目的。

▲台南市消防局第二救災救護大隊，於下營區「川陵實業有限公司-PU廠」辦理化學災害搶救演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，化學物品災害具有高度危險性與不確定性。因此，面對不明狀況與未知何種化學品時，災害搶救應秉持「做的對比做得快重要」原則，才能將災害損失降至最低。而藉由推動企業自主防災，提升場所風險管理意識，以建構安全的工作環境。

▲台南市消防局第二救災救護大隊，於下營區「川陵實業有限公司-PU廠」辦理化學災害搶救演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第二大隊大隊長王騰毅表示，本次模擬演練，期能藉由場所自衛編組演練結合消防單位的組合訓練，共同分析研討場所的危害因子，規劃最適宜的搶救應變模式。公私部門協力合作，除了讓消防人員熟悉轄區場所特性及災害危險因子，增進火場搶救效能及緊急應變能力，亦能大幅減少災害對企業的損失，讓企業營運不中斷，永續經營。

ET快訊
身分證拿出來！　「中2碼」免費吃滷排骨
快訊／攻城獅「Thank You」他！　受傷遭釋出
快訊／趙少康不忍了開告！　直指郭璽散布不實言論訴究到底
上周才爆胎！何潤東瑪莎拉蒂撞毀　氣囊全爆
「8千房價Bug變3千」　君悅認賠了
神秘大地主被撞死　兄妹爭130億遺產...結果出爐
快訊／流感增3死　30多歲男發燒一周死亡
台灣僅配7輛　BMW「市售最強M休旅」上市
快訊／台1線嚴重車禍　20多歲男女無生命跡象

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

強化化學災害搶救能力　南消二大辦理毒性化學物質災害演習　

快訊／台南北區民德路85巷民宅火警　1樓廚房起火濃煙竄出

別再亂打了！　屏東縣今年以來無故打119有3424通

莿桐鄉農會推新品牌「田美學」　多元展現在地農產魅力

台東「鐵花燈の祭」揭幕　全台最高「耶誕大麋鹿」搶鏡

台11線花蓮大橋改建！12 ／19起南向封閉　北向單線雙向通車

台灣中油直營池上加油站　獲環境部全國特優、特色公廁獎

台南市南一獅子會　捐贈南消第六大隊派遣資訊搶救平板

花蓮跨年完整卡司曝光！商圈消費抽好禮　煙火直衝600米高空

測量人員易遭蛇咬蜂螫　 屏縣府配發「動物咬傷處理包」

女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平

郭書瑤首登新北耶誕城辣唱《HONEY》

義大利買帽40歐嫌太貴　店家秒降價...10歐成交

楊丞琳失言「河南人愛騙」恐觸法！　遭陸網炎上...急道歉3次：是我不對　

橘色惡魔10分鐘快閃！「制服版演出」嗨翻觀眾

義無反顧拚一次！柯文哲抽中1號　場外支持者狂尖叫

李聖傑耶誕城飆唱《你那麼愛他》 加碼清唱《痴心絕對》耳朵懷孕惹！

借錢買刀砍死芭樂公主！兇嫌住處被撒冥紙丟鞭炮

網突傳周海媚離世消息！　友人「暫未取得聯繫」...工作人員拒回應

黃捷神還原「山道超商妹」　細肩帶熱褲跳保庇舞！觀眾暴動了

強化化學災害搶救能力　南消二大辦理毒性化學物質災害演習　

快訊／台南北區民德路85巷民宅火警　1樓廚房起火濃煙竄出

別再亂打了！　屏東縣今年以來無故打119有3424通

莿桐鄉農會推新品牌「田美學」　多元展現在地農產魅力

台東「鐵花燈の祭」揭幕　全台最高「耶誕大麋鹿」搶鏡

台11線花蓮大橋改建！12 ／19起南向封閉　北向單線雙向通車

台灣中油直營池上加油站　獲環境部全國特優、特色公廁獎

台南市南一獅子會　捐贈南消第六大隊派遣資訊搶救平板

花蓮跨年完整卡司曝光！商圈消費抽好禮　煙火直衝600米高空

測量人員易遭蛇咬蜂螫　 屏縣府配發「動物咬傷處理包」

楊丞琳失言「演唱會主辦方被政府約談」　執法部門：屬突發情況

威金斯「坐板凳」救勇士？　某西區教頭：穆迪更適合先發陣容

環球科大末代心願樹「星願心願 Wish Forever」　集500聖誕禮傳愛

00918今成交量爆5.6萬張　月底調整將納入更多金融股

獨／「夜店撿屍性侵」胡睿兒出獄後首發聲：我有很大的錯誤！　

身障團體要求「福利轉個人帳戶」　衛福部：很多家庭會負擔不起

顏值高、實力強又溫柔讓人招架不住　盤點那些年愛過的10位二次元男神

孕婦深夜早產「胎兒頭部已露出」　消防員緊急救援迎接新生命

國慶視覺設計師串連！回顧近8年「台灣新美學」　籲2024挺美好的

【廣編】亞太罕病聯盟圓桌會議在台灣　透過經驗分享達到實質的交流

馬兒兜風完狂奔回家！　把主人丟進馬廄淡定落跑

地方熱門新聞

綠鬣蜥闖天后宮參拜！然後被動保處抓走

100ml精華液要1萬6800　騙嬤51萬

台縣府持續針對危險老舊違章建築進行拆除

9黑衣人痛打烤肉攤老闆夫婦　今遭逮

2024桃園立委選舉　明年1/8-9日電視政見發表會

2024大選桃園人口激增　再增設23個投開票所

高鐵列車倒退進月台　延誤14分鐘

SRF進駐觀音　鄭文燦「政治炒作」掀藍綠戰火

桃園濃情八德遊花田登場　花海供拍照打卡

台南市集「好市發生」黃偉哲贈獎

台南中西區公寓驚傳瓦斯外洩！

麻將團結鄰里推動國粹合法化！

國內外大廠進駐攬才　高雄拚成軟體中心

國家兒童未來館徵選成果出爐

更多熱門

相關新聞

台南市南一獅子會捐贈南消派遣資訊搶救平板

台南市南一獅子會捐贈南消派遣資訊搶救平板

台南市南一獅子會於12日上午10時許，在台南市消防局第六大隊，捐贈派遣資訊搶救平板，以應對搶救任務中的資訊需求，派遣資訊搶救平板的使用，是協助消防員在災難現場迅速取得建築物內部平面圖及危險物品位置，提供指揮官掌握最新情資，作有效的指揮和戰術支援。

南消特種搜救隊爭取重型救援隊國家認證

南消特種搜救隊爭取重型救援隊國家認證

南消大橋救護義消分隊全國大量傷患比賽優勝

南消大橋救護義消分隊全國大量傷患比賽優勝

台中城市半馬開跑　2人一度沒心跳緊急救回

台中城市半馬開跑　2人一度沒心跳緊急救回

南消六大研發實測水域攔截網及打撈網鉤

南消六大研發實測水域攔截網及打撈網鉤

關鍵字：

強化化學災害搶救能力南消物質災害演習　

讀者迴響

熱門新聞

春風二哥自戕亡！妻兒大鬧急診室遭判刑

阿沁妻患厭食症「暴瘦剩29kg」！

雪隧運將狂揮手示警　自小客直直衝釀1死

Ella爆缺席首映「惹火王識賢」！拍戲提4高規格要求

楊丞琳失言「李榮浩噤聲4天」！得罪1億河南人恐遭求償

濕冷！恐跌破8℃　挑戰強烈冷氣團時間曝

分手砲該不該打？他「最後一次激情」悔喊：很渣

網突傳周海媚離世消息！工作人員拒回應

國道車禍1死5傷！　女駕駛失控、同車乘客慘死

姓名「中1字」免費爽喝超商咖啡

《浩劫前夕》上市4天開發團隊解散

雄女學生轟「7萬元耶誕樹」　設計師學姐心寒

即／國1車禍5輕重傷　21歲男無生命跡象送醫

明天北部高溫驟降10度　新一波冷空氣更強！專家示警直逼寒流

嫩妹喝醉餐館內脫褲尿尿　屁股外露被看光光

更多

最夯影音

更多
女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平

女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平
郭書瑤首登新北耶誕城辣唱《HONEY》

郭書瑤首登新北耶誕城辣唱《HONEY》

義大利買帽40歐嫌太貴　店家秒降價...10歐成交

義大利買帽40歐嫌太貴　店家秒降價...10歐成交

楊丞琳失言「河南人愛騙」恐觸法！　遭陸網炎上...急道歉3次：是我不對　

楊丞琳失言「河南人愛騙」恐觸法！　遭陸網炎上...急道歉3次：是我不對　

橘色惡魔10分鐘快閃！「制服版演出」嗨翻觀眾

橘色惡魔10分鐘快閃！「制服版演出」嗨翻觀眾

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面