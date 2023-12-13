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提升化學災害救災應變　南消三大隊舉辦化災搶救演練

▲台南市消防局第三大隊，於信立化學公司第四廠，舉辦員工自衛消防編組訓練及消防搶救演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第三大隊，於信立化學公司第四廠，舉辦員工自衛消防編組訓練及消防搶救演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

信立化學公司為生產PU及PVC主要運用於服飾、鞋類及家具上，其產品易燃性及儲存多樣化學物質以及產線使用熱媒油加熱系統，鑑於明揚大火造成10人死亡及多人受傷，與官田工業區紡織廠熱媒油外洩發生火警，為杜絕災害發生，13日上午9時許，消防局第三大隊於信立化學公司第四廠，舉辦員工自衛消防編組訓練及消防搶救演練。

▲台南市消防局第三大隊，於信立化學公司第四廠，舉辦員工自衛消防編組訓練及消防搶救演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

這次演練第三大隊共計出動13車50人，演練模擬信立化學公司第四廠因地震引起廠內二甲基甲醯胺管路破損物質外洩，員工遭受噴濺昏迷倒地，以及熱媒油耐震延伸管破裂導致熱媒油外洩引發火警。

▲台南市消防局第三大隊，於信立化學公司第四廠，舉辦員工自衛消防編組訓練及消防搶救演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

廠區立即啓動自衛消防編組，進行初期滅火、通報避難及安全防護，編組人員穿著B級防護衣關閉各項化學輸送管線閥門防止二甲基甲醯胺持續外洩，並通報避免下風處民眾受到化學污染；消防局救災人車抵達現場後，與廠方進行現場狀況交接取得化學物品相關資訊，編組人員穿著全套消防衣配合消防指揮官救災，關閉熱媒油循環系統及運用室內消防栓滅火搶救，防止火勢於廠內擴大延燒，消防局救災人員並於第一時間使用五用氣體偵測器劃定冷、暖、熱區，觀測當日風向從廠房外掌控廠區化學物質擴散方向，並穿著A級防護衣進入救援受困員工，同時架設除污棚防止二次污染，由各分區安全官對所有進入、退出火場的人員進行管制，以落實消防人員救災安全。

▲台南市消防局第三大隊，於信立化學公司第四廠，舉辦員工自衛消防編組訓練及消防搶救演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局李明峯局長指出，在業界使用到的化學品相當多樣，其中公共危險物品區分六大類，因此業者在使用的時候，務必要遵守相關的法規，制定製程的標準作業流程及緊急應變處置，強化工廠的公共安全。信立化學公司表示企業應建構重預防、重訓練、安全零災害的工作環境，公私協力，達成資訊共享與風險承擔。

▲台南市消防局第三大隊，於信立化學公司第四廠，舉辦員工自衛消防編組訓練及消防搶救演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第三大隊陳坤宗大隊長表示，消防局於化學災害現場搶救標準作業程序係以H.A.Z.M.A.T.為處理程序，包含危害辨識、行動方案、區域管制、建立管理系統、請求支援及善後處理等6個步驟，化學災害現場指揮官及搶救人員的正確處理程序及企業臨災時的應變，對於災害現場狀況每一步發展都是關鍵，相信企業本身在第一時間全力投入救災及明確的提供化災現場資訊，有助增加救援成功的機率，降低災害擴大的可能及減少財產損失與人員傷亡，也是第一線消防人員的安全基礎。

▲台南市消防局第三大隊，於信立化學公司第四廠，舉辦員工自衛消防編組訓練及消防搶救演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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