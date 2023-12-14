ET民調／侯康配34.8%緊追賴蕭配　中南部支持度增加最多

▲國民黨總統候選人侯友宜。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

2024大選倒數30天，《ETtoday民調雲》公布最新民調，民進黨賴蕭配支持度37.6%、國民黨侯康配支持度34.8%、民眾黨柯盈配支持度21.3%。值得注意的是，侯康配在中南部地區的支持度較上周調查有所提升，但整體與賴蕭仍差7.1個百分點。

根據《ETtoday民調雲》調查，賴蕭配37.6%、侯康配34.8%、柯盈配21.3%、不投票或投廢票1.6%、不知道4.7%，而相較前次調查，賴蕭配支持度下滑1.4個百分點；侯康配提升1.0個百分點；柯盈配則提升3.2個百分點。

▲2024總統選情調查，點圖可放大。（圖／《ETtoday民調》提供，點圖放大，下同）

進一步交叉分析發現，賴蕭配雖在中南部地區仍保持領先，但與上次調查比較卻下滑了，中部地區少了3.3個百分點，南部地區則掉4.8個百分點；至於侯康配則在中南部地區有所斬穫，中部地區多了5.1個百分點，來到35.0%，南部地區則增加6.4個百分點至33.9%；而柯盈配則在東部離島地區增加10.7個百分點最多。

針對看好度，有43.4%民眾看好賴蕭配當選2024總統與副總統，31.6%看好侯康配，17.5%看好柯盈配，另有7.5%表示不知道/沒意見；在喜好評價方面，調查結果顯示，民眾對賴蕭配的喜好度為37.4%、討厭度為38.7%；對侯康配的喜好度為31.4%、討厭度為41.6%；對柯盈配的喜好度為23.0%、討厭度為44.5%。

本次調查為《ETtoday民調雲》於12月12日至13日，針對20歲以上民眾進行「2024總統選情調查」，以「手機簡訊」方式通知，進行封閉性網路問卷調查，透過《ETtoday 民調雲》自建會員資料庫內，已貼標設籍台閩地區且年滿 20 歲以上民眾為抽樣範圍及對象，樣本抽樣方法採「分層比例抽樣」（proportionate stratified sampling），細分為戶籍地、性別、年齡三維交叉多維分層。回收有效樣本數1,672份，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.4%。