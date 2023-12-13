政大談「侯康貸」爭議　趙少康：別找雙北、買一千萬的房就好了

▲國民黨副總統候選人趙少康出席政大「青年與副總統候選人座談」。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨副總統候選人趙少康今（13）日晚間出席「政治進入大學2.0？！-青年與副總統候選⼈」講座，學生提問「侯康」為爭取年輕票所拋青年購屋政見，40歲以下首購「免頭期款」可貸1500萬，但有專家指出，五年過後要繳5、6萬，對青年負擔大，趙少康回應，若覺得每月要付6萬很多，但想想以前買都買不到房，現在既有政策推出來，就可以量力而為，不要買1500的，買1200、1000萬的不行嗎？也不一定要買雙北，其他地方可能不用到1500萬，就不需要付那麼高的價格。

趙少康表示，青年為何買不了房？最主要就是頭期款會壓死人，假設一個月薪水4萬，能存兩萬就很多，十年才能存240幾萬，到時存到了房價卻又漲了。有些人靠父母支援頭期款，不能靠自己嗎？父母賺錢也是很辛苦，所以才想出不要頭期款，「唉！台灣專家特別多、意見特別多，廢話一大堆，這麼多年也沒解決問題，沒一個解決的啦！」

趙少康續指，若覺得每月要付6萬很多，但想想是以前買都買不到房，現在既有政策推出來，就可以量力而為，不要買1500萬的，買1200、1000萬的不行嗎？也不一定要買雙北，其他地方可能不用到1500萬，就不需要付那麼高的價格。新婚小家庭，夫妻兩個人賺錢，現在貸款連本金就多拿3萬，咬牙之後付一付就好，房價還是會慢慢漲；再者真的買不起還有其他方法啦！政府有其他方法，像是社會住宅，儘管不好蓋，但政府還有其他方法，例如容積率，讓建商多蓋20％，叫建商拿出來做公積金，或是拿出來當社宅讓青年租房子，蓋高不會影響綠地，國外就這樣，就在都市蓋高樓，且建築技術越來越好，要與時俱進。

「看能不能商量把校地拿出來蓋高樓，底下當教室，分個幾層給學校出租，上面也可以拿來做社宅。」趙少康表示，侯友宜說這個方式會引來學校跟家長反對，但他則回應，那就要給誘因，將來校舍是新的，收入是給學校的，冷氣也不用擔心電費，課外活動也都有經費，也可以找一兩個示範。

趙少康強調，不是只有「免頭期款」可貸1500萬，還有其他政策，外界講說什麼在幫建商，但想那麼多就什麼都不要做了，「也沒有強迫要買，不想買可以不買，這只是眾多選擇的一種。」