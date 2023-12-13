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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠包下3天凱道路權　柯文哲出奇招「不搭舞台」：直接開車上廣場演講

▲▼柯文哲「靈魂拷問」。（圖／翻攝自YouTube／柯文哲）

▲柯文哲「靈魂拷問」。（圖／翻攝自YouTube／柯文哲）

記者袁茵／台北報導

面對2024年1月12日「選前之夜」場地路權，藍綠白皆將目標放在總統府前的凱達格蘭大道，而台北市於13日0時開放路權申請，最終由柯文哲陣營搶下，但由於民進黨包下凱道9至11日路權，能否順利搭建舞台引發熱議。對此，民眾黨總統候選人柯文哲出奇招，提議連舞台都不要搭，直接將車子開到廣場上演講就好。

民眾黨加強空戰，於柯文哲YouTube開設「KP TV」直播，柯文哲13日晚間進行「靈魂拷問」節目時，主持人、柯辦發言人陳智菡提及民眾黨搶下1月12日凱道路權，柯文哲坦言遇到一個問題，「因為是12點才交給我們是不是？」陳智菡也直言要完成不可能的任務。

此時，柯文哲提議，「我想過了啦！算了，我們就不要搭舞台，把車子開到那裡，在廣場中間上面演講就好了，全部省下來！」讓一旁的陳智菡趕緊提醒「不要暴雷，我們一定會想出辦法的。」

隨後，陳智菡提到，民進黨台北市黨部主委張茂楠酸說，柯陣營沒那個屁股就別吃那個瀉藥，認為民眾黨塞不滿凱道，呼籲支持者們要把凱道塞爆，「讓那些嗆聲很大聲的人，看一看什麼叫第三勢力、什麼叫公民力量！」而柯文哲則趕緊稱，「不是啊！我們會變成第一勢力，不是第三勢力。這場選舉選完以後，我們就變成第一勢力了。」

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