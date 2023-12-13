學生質疑藍提黑金參選人　趙少康：不能因爸爸有罪就株連顏寬恒

▲國民黨副總統候選人趙少康出席政大「青年與副總統候選人座談」。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨副總統候選人趙少康今（13）日出席「政治大學青年與副總統候選人座談」，學生提問，國民黨提名多位有黑金背景的立委參選人，應該如何說服年輕人返鄉投票？趙少康對此回應，如果法律規定不能選就不行，法律沒規定就可以選，更直言不能因為家庭是什麼，就株連好幾族，「顏寬恒也是，不能因為爸爸有罪就株連兒子」。

學生問及，國民黨提名多位有黑金背景的立委參選人，包括顏寬恒、傅崐萁、羅明才、邱鎮軍等人，應該如何說服年輕人返鄉投票？趙少康說，提名立委並不是自己管轄，黨中央有考慮，要請他們說明，至於這些被提名的立委參選人是否有劣跡，如果法律規定不能選就不行，法律沒規定就可以選。

「羅明才哪是流氓？他這個人客氣的要命，顏寬恒自己也沒坐牢，不能因為他爸爸有坐牢就牽連啊」，趙少康說，另一角度想，他們是「更生人」，不能因為家庭是什麼，就株連好幾族，且最重要是選民決定，不是提名就當選。

另外，被問及當年競選台北市長選舉失利後，就淡出政壇轉戰媒體圈，而昨天民進黨副總統候選人蕭美琴同樣在與學生座談中提及，他和賴清德相對歷練較完整。對此，趙少康表示，其實轉戰媒體圈後，曾被徵詢當不分區立委，更自爆前總統馬英九曾邀請他當行政院副院長。

「我真的覺得很遺憾，政黨有對立，政治是一時的」，趙少康認為，現在政治對立很嚴重，不是你死就是我活，「我真的覺得政治不用搞到這樣，不要在內部找敵人，尤其在面對各國越來越強大的情況下」，從來沒有把大家看成敵人，媒體也是非藍即綠，希望能盡力改進，不過也是不容易。