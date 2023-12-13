挺韓國瑜當立法院長？　柯文哲喊「政黨輪替」：總不能選完走回原點

▲柯文哲、韓國瑜 。（資料圖／翻攝自韓國瑜臉書粉專）

記者袁茵／台北報導

面對今年立法院可望三黨不過半，國民黨將前高雄市長韓國瑜放不分區首位，有意要跟現任立法院長、民進黨不分區參選人游錫堃爭取國會龍頭，屆時民眾黨將成為重要的「關鍵少數」。針對現階段藍白總統合作破局，但有無可能支持韓國瑜擔任立法院長？民眾黨總統候選人柯文哲表示，目前氛圍就是要政黨輪替，總不能選完一切走回原點。

柯文哲13日晚間接受網路節目「斐姨所思」訪問，被問到過去稱與國民黨DNA不合，未來有無可能在立法院與藍營合作？柯文哲表示，民眾黨在立法院存在4年，在不同議題跟別人不同合作，若內容有道理就可以合作，「沒道理誰理你啊！」

柯文哲提及，民眾黨在立院投票行為就很清楚，以前有許多「小藍」、「小綠」，但至少民眾黨不是，會詢問議題有無道理；若未來國會三黨不過半，在2個意識形態很強的當中，若有一個比較不是意識形態，「我覺得對將來整個國會運作，應該是正面的」。

主持人范琪斐詢問，有無可能民進黨在立院無法過半，所以希望獲得民眾黨支持，進而過半？柯文哲直言，「那我為什麼要跟他合作？你有沒有理由？我們不是要政黨輪替嗎？要政黨輪替，我還走回去幹什麼？這多奇怪。」

至於有沒有可能跟國民黨合作，讓韓國瑜當立法院長？柯文哲稱，「我倒覺得是這樣，不要在這地方什麼都講死，但就目前氛圍，他是要個政黨輪替，不然這場選舉你想幹什麼？總不能選完一切走回原點，那這場選舉要幹什麼？大家覺得執政這麼爛還換不掉，哇這個⋯」

范琪斐詢問，此話聽起來好像有一點支持韓國瑜的可能性？柯文哲僅說，聯合政府還是一個理想，因為華人歷史上從未真的實驗過，有人稱「藍白合」是失敗，但他覺得不要這樣講，至少大家對於內閣制精神沒什麼反對，聯合政府好像也可以，且選舉前2政黨領袖坐下來談，也是個進步。