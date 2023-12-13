上午6點返國門行程滿檔跑整天　吳欣盈灌咖啡也要上街助講

▲民眾黨副總統候選人吳欣盈出席民眾開講。（圖／記者黃克翔攝）



記者陳家祥／台北報導

2024年選舉進入倒數31天，民眾黨副總統候選人吳欣盈13日剛從中東訪問歸國，隨即馬不停蹄展開行程，上午先到立法院主持衛環委員會，接著中午陪民眾黨主席、總統候選人柯文哲與歐洲各國大使、商務協會的人餐敘，下午則閉關準備15日舉行的政大學生演講。晚上她出席民眾開講時笑說，剩下最後30幾天大家辛苦了，「我咖啡多喝幾杯，晚上一定要來跟大家加油打氣。明年13日要投給誰？台灣的選擇，柯文哲」。

吳欣盈說，她早上6點才從阿布達比搭飛機回來，白天整天都在衛環委員會當召委，討論退休金的議題，中午跟黨主席柯文哲還有歐洲的大使、歐洲商務協會的人吃飯。她提到，歐盟是台灣第一大的投資者，不是美國也不是中國，美國投資台灣也沒有前10名，所以歐洲對台灣的投資是很重要的。接著下午就開始準備星期五政大學生的演講，晚上便出席在天母舉行的民眾開講。

吳欣盈說，最後30幾天大家辛苦了，「我咖啡多喝幾杯，晚上一定要來跟大家加油打氣。明年13日要投給誰？台灣的選擇，柯文哲」。

接著吳欣盈提到，她現在在立法院推動一個法案叫「數位醫療發展條例」草案，這個跟大家生活非常貼近。大家可能不知道，台灣現在有700萬人固定每3個月要去醫院領藥，現在都在推廣淨零碳排；大家可能也不知道，以國家來比較的話，醫療產業的碳排在全世界是第五大，坐車去看病、帶小孩長輩去醫院，都是在交通上的不便。

吳欣盈說，數位醫療發展條例讓台灣的慢性病患或是要帶家人去醫院拿藥比較方便，不用到醫院去浪費時間。數位醫療也幫助民眾，肺癌來說，早期篩檢可以抓出97％的病患，所以為什麼數位醫療很重要。

吳欣盈表示，常常說預防勝於治療，健保費用每年增加但是都浪費在晚期治療上，「太晚去發現，政府花的錢也多，時間就是金錢，人也不會活下來」，所以要用科技的方式，結合民眾的生活，相信精準醫療是每個人的人權。

為什麼要講這個？吳欣盈說，因為這次幫柯主席選舉當副總統候選人，就是主張台灣如果跟國際接軌，一半的問題都會解決，所以國際連結、國際接軌是很重要的事情，而全世界的趨勢就是數位轉型，數位科技的工作等等，台灣要怎麼搭上數位的順風車？包含數位醫療等，產業推動。

吳欣盈還提到青年族群的世代正義，指台灣30年來實質薪水都沒有增加，大家生活很辛苦，社會要安定的話，貧富差距必須要縮小，要想辦法讓台灣的經濟翻轉。

「台灣的經濟怎麼發展？要找到下一個護國群山，不管是數位、AI、醫療等等。」吳欣盈說，台灣的一些法規要跟美國、歐洲等接軌，這樣企業就會來投資台灣、帶來新工作，薪水才會增加，也能跟其他國家做二軌外交，把台灣在國際上的定位除了半導體王國外，希望台灣在國際也上有一席之地跟能見度。

最後，吳欣盈說，今天有機會搭配柯主席，她一定全力以赴，「剩下30天，希望明年阿公揪阿嬤、揪孫子，一人拉3張票來支持柯主席」。