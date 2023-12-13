　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

上午6點返國門行程滿檔跑整天　吳欣盈灌咖啡也要上街助講

▲▼ 1213 吳欣盈出席民眾開講-黃國昌,吳欣盈,黃珊珊。（圖／記者黃克翔攝）

▲民眾黨副總統候選人吳欣盈出席民眾開講。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳家祥／台北報導

2024年選舉進入倒數31天，民眾黨副總統候選人吳欣盈13日剛從中東訪問歸國，隨即馬不停蹄展開行程，上午先到立法院主持衛環委員會，接著中午陪民眾黨主席、總統候選人柯文哲與歐洲各國大使、商務協會的人餐敘，下午則閉關準備15日舉行的政大學生演講。晚上她出席民眾開講時笑說，剩下最後30幾天大家辛苦了，「我咖啡多喝幾杯，晚上一定要來跟大家加油打氣。明年13日要投給誰？台灣的選擇，柯文哲」。

吳欣盈說，她早上6點才從阿布達比搭飛機回來，白天整天都在衛環委員會當召委，討論退休金的議題，中午跟黨主席柯文哲還有歐洲的大使、歐洲商務協會的人吃飯。她提到，歐盟是台灣第一大的投資者，不是美國也不是中國，美國投資台灣也沒有前10名，所以歐洲對台灣的投資是很重要的。接著下午就開始準備星期五政大學生的演講，晚上便出席在天母舉行的民眾開講。

吳欣盈說，最後30幾天大家辛苦了，「我咖啡多喝幾杯，晚上一定要來跟大家加油打氣。明年13日要投給誰？台灣的選擇，柯文哲」。

接著吳欣盈提到，她現在在立法院推動一個法案叫「數位醫療發展條例」草案，這個跟大家生活非常貼近。大家可能不知道，台灣現在有700萬人固定每3個月要去醫院領藥，現在都在推廣淨零碳排；大家可能也不知道，以國家來比較的話，醫療產業的碳排在全世界是第五大，坐車去看病、帶小孩長輩去醫院，都是在交通上的不便。

吳欣盈說，數位醫療發展條例讓台灣的慢性病患或是要帶家人去醫院拿藥比較方便，不用到醫院去浪費時間。數位醫療也幫助民眾，肺癌來說，早期篩檢可以抓出97％的病患，所以為什麼數位醫療很重要。

吳欣盈表示，常常說預防勝於治療，健保費用每年增加但是都浪費在晚期治療上，「太晚去發現，政府花的錢也多，時間就是金錢，人也不會活下來」，所以要用科技的方式，結合民眾的生活，相信精準醫療是每個人的人權。

為什麼要講這個？吳欣盈說，因為這次幫柯主席選舉當副總統候選人，就是主張台灣如果跟國際接軌，一半的問題都會解決，所以國際連結、國際接軌是很重要的事情，而全世界的趨勢就是數位轉型，數位科技的工作等等，台灣要怎麼搭上數位的順風車？包含數位醫療等，產業推動。

吳欣盈還提到青年族群的世代正義，指台灣30年來實質薪水都沒有增加，大家生活很辛苦，社會要安定的話，貧富差距必須要縮小，要想辦法讓台灣的經濟翻轉。

「台灣的經濟怎麼發展？要找到下一個護國群山，不管是數位、AI、醫療等等。」吳欣盈說，台灣的一些法規要跟美國、歐洲等接軌，這樣企業就會來投資台灣、帶來新工作，薪水才會增加，也能跟其他國家做二軌外交，把台灣在國際上的定位除了半導體王國外，希望台灣在國際也上有一席之地跟能見度。

最後，吳欣盈說，今天有機會搭配柯主席，她一定全力以赴，「剩下30天，希望明年阿公揪阿嬤、揪孫子，一人拉3張票來支持柯主席」。

▲▼1213 吳欣盈出席民眾開講-吳欣盈。（圖／記者黃克翔攝）

ET快訊
甜美女跑者「跑一半脫衣」爆紅！被抓包P圖真實模樣全場看傻
蝦皮賣家「現貨竟要等14天」　神人教4點判斷：淘寶代購
按摩槍「別打這2處」！專家警告：很危險
男上尉女士官酒後戰艦當砲房　海軍撤職懲罰成空包彈
藍綠白選前之夜各就各位！　侯瞄準本命區、賴奪北平東路、柯搶凱

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

上午6點返國門行程滿檔跑整天　吳欣盈灌咖啡也要上街助講

綠包下3天凱道路權　柯文哲出奇招「不搭舞台」：直接開車上廣場演講

藍綠白選前之夜各就各位！　柯搶凱道、賴奪北平東路、侯瞄準本命區

學生質疑藍提黑金參選人　趙少康：不能因爸爸有罪就株連顏寬恒

告訴學生別怕陸搞統戰　趙少康：要積極進取讓對岸看見台灣優點

挺韓國瑜當立法院長？　柯文哲喊「政黨輪替」：總不能選完走回原點

加強南部陸戰！王金平16日親開輔選會　點名高雄立委議員里長動起來

政大生問是否辭中廣董座？趙少康笑越逼越不辭　又稱選前都難說

全球第一！悠遊卡開發電子票證碳盤查系統　通過BSI嚴格查核

趙少康政大談兩岸政策：我跟侯友宜沒那麼國民黨　自稱不是LKK

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

小貨車故障司機揮手示警　自小客高速直衝猛撞喪命

大谷翔平入道奇簽220億超大合約 214億薪水10年後才領

刺青店貓大膽睡在「女客人下面」　助理急叫醒：你這樣很沒禮貌！

「橘色惡魔」西門町快閃演出！　來台首場踩街粉絲暴動了

徐乃麟爆料「籃籃是王齊麟的菜」　巫苡萱秒吐槽：你的口風很鬆！

女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平

老婆突問「愛我還是女兒」機智尪神回一句展求生慾

路邊花圃遇受傷浪貓...　她果斷救援收編天使喵

美鱷魚樂園孵化「白變鱷魚」　全球僅7隻！同胎兄弟正常色

上午6點返國門行程滿檔跑整天　吳欣盈灌咖啡也要上街助講

綠包下3天凱道路權　柯文哲出奇招「不搭舞台」：直接開車上廣場演講

藍綠白選前之夜各就各位！　柯搶凱道、賴奪北平東路、侯瞄準本命區

學生質疑藍提黑金參選人　趙少康：不能因爸爸有罪就株連顏寬恒

告訴學生別怕陸搞統戰　趙少康：要積極進取讓對岸看見台灣優點

挺韓國瑜當立法院長？　柯文哲喊「政黨輪替」：總不能選完走回原點

加強南部陸戰！王金平16日親開輔選會　點名高雄立委議員里長動起來

政大生問是否辭中廣董座？趙少康笑越逼越不辭　又稱選前都難說

全球第一！悠遊卡開發電子票證碳盤查系統　通過BSI嚴格查核

趙少康政大談兩岸政策：我跟侯友宜沒那麼國民黨　自稱不是LKK

快艇5連勝危機浮現！　主力星喬治傳左腹股溝痠痛傷退

台灣餐廳禁帶外食　陸生被「店員擺臭臉」傻眼：在大陸都可以

營養師教你聰明挑巧克力：首先看「品名」、精緻糖含量越少越好

快訊／三芝老翁「斑馬線上」先後被2輛機車猛撞　無生命跡象送醫

唐西奇「騙倒」詹皇飆三分！隊友驚呆　金童當爸後場均破35分

5歲伊菲等車突被路人摸身體　網紅媽聽理由傻眼：小孩也有人權！

卡地亞迷你包從聖誕節紅到過年　肩包變腰包超時髦

新北「6水」治理策略　劉和然：打造智慧永續城市

甜美女跑者「跑一半脫衣」爆紅！事後被抓包P圖　真實模樣全場看傻

格林揮拳辯只想「要犯規」　紐基奇慶幸沒被鎖喉：這人需要幫助

行人闖紅燈跳舞過馬路　駕駛停等竟被「比中指」

政治熱門新聞

談免頭期款政策　趙少康：以前買不到，現在可量力而為

蔡正元看完民調喊：有史以來第一次

TVBS民調／侯康差賴蕭4百分點！　柯盈22%墊底、年輕選民掉最多

快訊／曝藍內參民調「侯康配」超車賴蕭　朱立倫：領先0.8個百分點！

「賴清德被柯文哲咬一口很慘！」　吳子嘉曝賴柯民調結構變化

政大生辣問內閣制怎修憲？　趙少康：上任一年內未推就辭職不幹

獨／從北門升級成凱道！　柯文哲順利搶下「選前之夜」1／12凱道路權

被辱「脫衣賣肉」沒在怕！黃捷預告辦簽名會

總統副總統4場政見會時程曝光！　中選會：首場12／20晚間7點登場

侯友宜高雄夜市拜票　民眾送禮又搶合照

曾玟學引報導控邱鎮軍「毒品交易站屋主」

一圖看「新青安」與「侯康貸」差異　侯辦：證明可提早10年買房

港湖殊死鬥　高嘉瑜邀李彥秀「擂台切磋」

張益贍：吳欣盈回台後，柯文哲年輕選票會持續崩盤

更多熱門

相關新聞

綠包3天凱道路權　柯出奇招不搭舞台

綠包3天凱道路權　柯出奇招不搭舞台

面對2024年1月12日「選前之夜」場地路權，藍綠白皆將目標放在總統府前的凱達格蘭大道，而台北市於13日0時開放路權申請，最終由柯文哲陣營搶下，但由於民進黨包下凱道9至11日路權，能否順利搭建舞台引發熱議。對此，民眾黨總統候選人柯文哲出奇招，提議連舞台都不要搭，直接將車子開到廣場上演講就好。

學生質疑藍提黑金參選人　趙少康：不能因爸爸有罪就株連顏寬恒

學生質疑藍提黑金參選人　趙少康：不能因爸爸有罪就株連顏寬恒

告訴學生別怕陸搞統戰　趙少康：要積極進取讓對岸看見台灣優點

告訴學生別怕陸搞統戰　趙少康：要積極進取讓對岸看見台灣優點

挺韓國瑜當立法院長？柯喊政黨輪替

挺韓國瑜當立法院長？柯喊政黨輪替

政大生問是否辭中廣董座？　趙少康笑：越逼我越不辭

政大生問是否辭中廣董座？　趙少康笑：越逼我越不辭

關鍵字：

2024柯文哲柯P民眾黨吳欣盈

讀者迴響

熱門新聞

即／「老漢推車」女主抓到了　超狂「陌生性愛」曝光

摩天輪驚見「情侶活春宮」　3分鐘片竟PO網

胡瓜獨寵小44歲熊霓「爆丁柔安握曖昧證據」！

快訊／周海媚去世！工作室證實噩耗「醫治無效」

國中生《帝王條款》奪全國美術賽特優　網上炸鍋了！

捷運公車「1款包包」一堆人在背！惹火她

即／國1小客車遭聯結車猛撞　女駕駛失去生命跡象

國中生畫《帝王條款》被罵翻！校方道歉了

未來20年走「九紫離火運」！「8生肖」運勢銳不可擋

電商女董座遭保全痛毆性侵！只穿內褲出門求救

周海媚爆因紅斑性狼瘡病逝　醫示警禁吃3東西

周海媚罹紅斑性狼瘡過世！醫師曝恐怖症狀

即／新北20分鐘2墜樓！國中女+70歲嬤雙亡

槽化線鬼切畫面曝！轎車遭2大車猛撞　女駕駛慘死

周海媚到院已無意識冒屍斑！猝逝前一晚呼吸困難

更多

最夯影音

更多
皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天
小貨車故障司機揮手示警　自小客高速直衝猛撞喪命

小貨車故障司機揮手示警　自小客高速直衝猛撞喪命

大谷翔平入道奇簽220億超大合約 214億薪水10年後才領

大谷翔平入道奇簽220億超大合約 214億薪水10年後才領

刺青店貓大膽睡在「女客人下面」　助理急叫醒：你這樣很沒禮貌！

刺青店貓大膽睡在「女客人下面」　助理急叫醒：你這樣很沒禮貌！

「橘色惡魔」西門町快閃演出！　來台首場踩街粉絲暴動了

「橘色惡魔」西門町快閃演出！　來台首場踩街粉絲暴動了

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面