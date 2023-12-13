陳佩琪將加入「扛阿北守台灣」　柯文哲感性回：去現場就會被感動

▲民眾黨總統候選人柯文哲與妻子陳佩琪。（圖／翻攝自陳佩琪臉書）

記者江采蓁／綜合報導

2024總統大選倒數31天，民眾黨總統候選人柯文哲除了空戰外，也努力克服陸戰困境，有支持者就自動發起「扛阿北，守台灣」，扛起重達7公斤的柯文哲人型氣球走遍全台，幫他宣傳理念。柯文哲的妻子陳佩琪13日也在臉書分享自己預計周六也會到中部參加活動，柯文哲聽了感性說道，「你該去現場看看， 你會被感動的...」

陳佩琪表示，選戰腳步逼近，柯文哲是越來越晚回家，看柯文哲辛勞奔波，她能幫忙的，除了一早出門時給一些補料飲品外，心中汲汲念念的還是希望能幫柯文哲分擔一些行程，有時一天活動北中南都有，移動耗時，她就會選一些辦在北台灣的活動代替柯文哲參加。

陳佩琪提到，她這周六早上醫院有工作，下午空檔將去參加立院前的一場反空汙訴求的遊行活動，接著她要趕去中部加入「扛阿北，守台灣」的活動，估計他們徒步應該會走到彰化、雲林附近，當天確定好會合地點後，她會再跟大家報告，她會陪著走一 段，也希望大家一起來為民眾黨，還有這些熱情、義無反顧相挺的志工、柯粉們加油打氣。

針對「扛阿北，守台灣」活動，陳佩琪透露，柯文哲說過，「這個活動本身就讓人感動，因為完全是支持者自動自發，民眾黨沒有撥什麼經費。傳統政治都要準備幾百輛遊覽車，發便當、走路工，現場還要放一大堆旗子，每場耗資超過新台幣1,000萬元，如果這樣，台灣的政治永遠不會改變，我還是希望，這場選舉能夠成為改變台灣政治文化的社會運動。」

陳佩琪提及自己周六下午要南下去參加時，柯文哲也感性回她，「你該去現場看看， 妳會被感動的...」