酸民眾黨借凱道「沒那屁股還吃那瀉藥」　北市黨部主委道歉

▲民進黨台北市黨部主委張茂楠。（圖／記者呂晏慈攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨搶下1月12日選前之夜凱達格蘭大道的路權，引來民進黨台北市黨部主委張茂楠開酸「沒那個屁股還要吃那個瀉藥」；但民進黨秘書長許立明提醒，不管任何場地，只要把價值、精神陳述清楚，就是好的活動，不宜冷嘲熱諷。對此，張茂楠下午也透過聲明道歉。

張茂楠今天上午與民進黨北市競總主委陳時中，陪同立委高嘉瑜掃街，被媒體問到選前之夜場地安排，民眾黨搶下凱道但人恐怕塞不滿？張表示，「沒那個屁股要吃那個瀉藥」，坦白講，若人事物等資源不足，只會自曝其短。

但據轉述，許立明下午在中常會特別提醒，剩下這一個月，各黨的各項活動、造勢活動，都已經幾乎安排確定，那當然有一些各縣市熱門的場地，會有一些爭搶的狀況，就民進黨的立場，都是尊重場地管理單位所制定的相關遊戲規則。

許立明強調，他要講的是，不管任何的場地，只要規劃出好的內涵、論述的活動，以及把民進黨的價值、精神陳述清楚，就是一個好的活動，至於對於誰搶到什麼場地，「所有的同志都不宜用冷嘲熱諷、酸言酸語的態度去面對，在這邊做一個小小的提醒」。

對此，張茂楠下午趕忙聲明，針對選前之夜場地議題，今早受訪時因發言不慎造成誤會，本人表達歉意並收回該等言語。