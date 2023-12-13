蕭美琴參選外交高層人事持續補強　謝武樵回鍋任外交政務次長

▲前外交部次長謝武樵再次回鍋擔任次長一職 。（資料照／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

由於前駐美代表蕭美琴回台投入2024副總統選舉，牽動外交高層人事的安排，總統府日前宣布，外交次長俞大㵢接任駐美代表，而政務次長李淳接任駐歐盟兼駐比利時代表。總統府13日再發布人事令，敲定由前駐英國代表謝武樵回鍋出任外交部次長一職。

蕭美琴近日搭配民進黨總統候選人賴清德，組成「美德配」，競選2024總統、副總統。但由於蕭美琴的離任，牽動到整個外交高層的人事佈局，總統府日前發布人令，由俞大㵢接任駐美代表，而李淳接任駐歐盟兼駐比利時代表。

在此同時，總統府13日也進一步發布人令，敲定由謝武樵接任外交部政務次長。事實上，謝武樵外交歷練極為豐富，他在11月時，甫自駐英國特任代表退休。

謝武樵過去，曾任駐菲律賓台北經濟文化辦事處政治組長、駐美國台北經濟文化代表處國會組長、外交部北美司副司長、駐多倫多台北經濟文化辦事處長、駐瑞士台北文化經濟代表團日內瓦辦事處大使銜處長、外交部國際組織司長兼APEC資深官員、外交部北美司長、駐泰國台北經濟文化辦事處大使銜代表、台北莫斯科經濟文化協調委員會駐莫斯科代表處大使銜代表，以及外交部政務次長等職。