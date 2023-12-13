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2024生肖運勢(上)／鼠運勢強有如神助！屬兔小心詐騙、遇渣男渣女

▲▼拜拜,香爐,減香,拈香,祭拜,祭祀,信仰,求神問卜,宗教,插香,線香。（圖／記者李毓康攝）

▲許多人關心新年有沒有好運，「問神達人」王崇禮請示神明並分享十二生肖運勢。（示意圖／記者李毓康攝）

文／王崇禮
摘自／柿子文化《2024問神達人王崇禮神龍接福生肖運籤農民曆

二○二四甲辰龍年，想必大家一定很關心這一年的吉凶趨勢吧？不用擔心，慈悲的神明已特賜二○二四年的十二生肖運籤，提供給大家做為生活的指引和參考，願大家都能趨吉避凶，順風順水。

但這裡要提點一聲：請務必以健康的態度來看待生肖運勢，運氣低迷時不要垂頭喪氣，要懂得潛沉培隱實力，注意神明的指點，就有機會順利度過低潮的時刻；運勢好的時候，千萬別懶散，得抓住機會好好拚一把，可別讓好運白白溜走了。跟著神明的指引，掌握未來一年的運勢與進退時機，你就可能逢凶化吉，甚至是好運不斷！現在，來看看二○二四年十二生肖的運勢吧。（PS.文中的時間，若未特別說明，皆是農曆）

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▲虎、馬、羊三個生肖，如果想轉換跑道，國曆五月份可以抓住轉職的好時機，迎接新的挑戰和機遇。（圖／記者陳怡真製圖）

▲掌握2024年十二生肖運勢。（圖／記者陳怡真製圖）

【鼠】

運勢偏好，年底須留意溝通上的衝突

以運勢來看，屬鼠的朋友過去的一些紛擾在一月的時候會開始轉強，所以要堅定意志，勇往直前，大步邁進，更難能可貴的是，你的背後還會有神明在暗中幫忙，結果會是圓滿成功的。

除此之外，過去雖然有風霜的侵襲，但在面臨風霜的期間，同時也是貴人在暗中觀察你的時候，因此在今年，屬鼠的朋友有很大的機會可以受到主管、上司或貴人的喜愛，進而提拔。建議屬鼠的朋友今年是一個重要的時機點，如果有想要完的心願或事情，今年要好好把握。

但有一點要提醒屬鼠的朋友，在接近年底的時候，要特別注意人事上因為意見不一樣而產生的口角與衝突。

【牛】

重新建立自信心，把握機會啟動幸福流年

屬牛的朋友受過去失敗陰影所影響，到現在還是惶惶不安，不敢向前再踏出一步。所以，目前屬牛的朋友缺乏的是自信心，這也成為你前進的最大阻礙。

雖然目前的時機還是像春天裡的枯木，春天原本應該是萬物生長的時候，但卻枯掉了。不過別擔心， 枯掉並不是死掉，還是會再發芽的，只要等這波風霜退去，好運就會如雨後春筍般一一顯現出來。

另外，屬牛的朋友因為去年的不順，讓你今年萌生退意或想要離開現在這個地方，去尋找其他的地方發展，但還是建議你先不要急，今年的你會比去年還要順，稍微再等待一下，就會遇到賞識你的伯樂，畢竟你有實力，也有能力，缺的只是一個時機而已，而今年時機就會到了，加油！

【虎】

年初有挫折，改變不良舊習，五、六月的好時機別錯過

屬虎的朋友今年一開始會有一些波折，也會有一些事情讓人覺得怎麼做都無法達到心裡所要的期待，導致開始懷疑自己的選擇方向是錯的，進而想要放棄。請千萬先不要往負面的地方去想，因為這是時運的問題，你選擇的方向是對的，也正確，毋須懷疑自己走錯了路。雖然整個過程難免有些波折，但只要沉得住氣，等時機一到，情況將會對你有利，而這個時機點就在農曆五月跟六月。

此外，也建議你要調整一下自身長久以來的不良舊習性，並且多聽他人的意見，只要能改掉這些舊習性，再加上你的堅定意志力，今年就算遇到再複雜、再困頓的事情，也都可以化險為夷，轉危為安。

▲分手,情傷,難過。（圖／記者曹悅華攝）

▲屬兔當心不實訊息與迷惑，損失錢財。（示意圖／資料照）

【兔】

時機在中秋後，但要小心不實的迷惑，例如詐騙、偏方、渣男／女

屬兔的朋友在心中如果有什麼心願想做的，可以趁著今年的時機正式下去執行，雖然在短時間內可能還無法見到成效，但不要著急，也別太過於焦慮，事情最終是可以圓滿的。所以，你要先放寬心，等時機一到，便會有開花結果的一天。時機點就在農曆八月中秋過後，事情自然開始會有好的轉機，也會有貴人出現來幫忙。

唯一要特別當心的是，雖然在八月後會有好的轉機，但福兮禍所倚，福來的時候同時也要注意禍是否也伴隨著來。八月過後要小心一些不實或虛詐的迷惑，比如投資、金錢借貸等等，這些恐怕會讓你陷入泥沼，而且很難脫出困境，這一點提供給屬兔的朋友參考，但只要多加注意，就會安全過關。

【龍】

功德福報就在八月中秋後，夢想有望成真

二○二四年對屬龍的朋友來說是很不錯的一年，目前雖然還有一些風浪，卻即將要平息了，只要稍微忍耐一下，風浪平靜的時間點就在農曆八月十五日中秋過後。也就是說，等過了農曆八月十五日中秋，令人憂慮的事便會減少許多；屆時，你想做的事或者心中期待之事，都會有一個好的轉機點出現。

加上屬龍的朋友如果是心地善良的人，積了不少的功德，累積不少福報，這些好事與福報相對都會庇蔭著你，就算是目前遇到一些坎坷與磨難，這些福報也都會暗中助你化險為夷，遇難呈祥。所以，請放寬心，你的願望達成將指日可待。

【蛇】

立春後運勢轉強，七、八月、九月要謹慎做決定

過去有一段時間，屬蛇的朋友運勢比較弱，走到一個非常不順的關卡，運勢就像被烏雲遮住一樣，朦朦朧朧看不到前景，甚至做任何事、再怎麼努力，都很難達到心中的期待──這是因為你的運勢有被一些欠點所影響，導致路不是很好走。
不過別擔心，立春過後你的運勢就會開始轉強，就如百花盛開般美不勝收，卡頓不順的情況也會慢慢改善，所有不如意的事情都會過去。

然而，從下半年七月開始，運勢又將開始轉弱，有三個月的時間點會比較弱（七、八、九月），這三個月的時間請盡量維持現狀，不要急著做重大決定，等到十月過後運勢再度開始轉強時再做決定。請屬蛇的朋友不用太擔心，只要在運勢弱的時間點裡多加注意，以及保守一點維持現狀，就可以逢凶化吉了。

▲▼柿子文化《2024問神達人王崇禮神龍接福生肖運籤農民曆》。（圖／柿子文化）

★本文摘自柿子文化出版《2024問神達人王崇禮神龍接福生肖運籤農民曆》，作者王崇禮，留美歸國後，平時在大學教書，課後搖身一變，成為神明助手，替人問事至今已25年。華人界最具影響力的問神達人，以60甲子籤與雷雨師100籤兩大籤詩系統，解析神明的慈悲賜籤，傳授趨吉避凶的關鍵重點，帶領十二生肖借助龍氣大發的一年。

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