12星座2024年運勢分析！射手不努力就過爽爽、巨蟹小心破財

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者李佳蓉攝）



記者朱祖儀／綜合報導

2023年快要結束了，許多人準備迎接2024的到來，期許新的一年能有新氣象。日本網站「saita」近來分析12星座未來一年的運勢，射手座不用太努力，很多事情都能夠順利解決，但也有人未來一年充滿動盪和不平靜，來看看怎麼解決吧！

牡羊座

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2024年對於牡羊座來說是充滿動盪的一年，很多事情都很誘人，不過要仔細評估什麼才是真正重要的事，也可以透過和不同世代的人互動來學習，如果能順著勢頭前進，就可以得到滿足，下半年也能過著舒適的生活。

幸運月：2月

警惕月：4月

注意事項：可能跟不上同事的步伐，不需要過於著急，外出時要給自己充足的時間。

招好運行為：與親人共度時光、重量訓練、森林浴。

金牛座

在未來一年，金牛座的價值觀和金錢觀將出現很大的變化，不過可以讓美學和五感敏銳度得到好的發展，延續2023年的運勢，可以讓目前在做的事情繼續發展，2024的運氣取決於2023年的努力程度，如果想要開花結果，就要將所學的知識付諸行動，可以購買讓自己開心的東西，或將錢花在體驗上。

幸運月：1月

警惕月：9月

注意事項：需要好好反省、與自己對話，重新評估自己的生活，「為什麼要這麼做？」「努力的方向正確嗎？」

招好運行為：散步、冥想。

雙子座

上半年應該決定好未來想要實現的目標，從5月開始機會就會出現，所以要趕快抓住。可以透過出去和人互動，多加訓練口才，以獲取新的資訊，且能被引導走上從未想像過的道路，未來將是忙碌的一年。

幸運月：5月

警惕月：10月

注意事項：2024是可以拓展人脈的一年，但建議10月可以認真回顧反省。

招好運行為：參加聚會、研討會等。

巨蟹座

2024年需要控制你的情緒，養成反省的習慣，審視自己當下的感受。在人際關係方面不必犧牲自己去迎合別人，可以保持自己的看法，放鬆去面對，但要注意可能有財務的問題。

幸運月：7月

警惕月：3月

注意事項：會有更多教導別人的機會，可能會碰到困難，在繼續之前可以多仔細確認審視狀況。

招好運行為：取得證照、學習投資、學習古典。

獅子座

2024是充滿挑戰的一年，可以將之前一直在考慮的事情付諸行動，這是最容易發芽的時期，包括工作、認識新朋友、開始新事物等，都可以順其自然，有時候和別人合作可能會有壓力，但這是成長的時期。丟掉不必要的東西，代價往往很高，因此買東西前建議想法輕重緩急。

幸運月：4月

警惕月：12月

注意事項：很容易分心，需要尋求他人幫助，該休息時也要適當休息、補充能量。

招好運行為：跳舞、按摩、整理頭髮。

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／取自unplash）



處女座

努力、注意細節是好事，但什麼事情都想要，很容易三心二意，建議可以鎖定目標再行動。有時事情的發展無法控制，會讓你感到沮喪，不過請不要讓情緒太激動。另外，很容易從電視、網路和報紙獲取各類訊息，但需要自己思考什麼才是正確的。

幸運月：10月

警惕月：8月

注意事項：小心不要說話傷人，工作上盡量保持友善。

招好運行為：學習線上課程、泡溫泉、了解歷史。

天秤座

未來可能是不平靜的一年，建議穩紮穩打、認真做事，確保每個細節不要出錯，讓自己的內心沉靜下來，也要注意飲食習慣，不要熬夜或讓自己過於疲倦，交友方面幫助他人或聆聽都可以帶來發現和成長。

幸運月：11月

警惕月：4月

注意事項：盡早完成工作，重要的文件需要多加檢查。

招好運行為：插花、下廚、邀請親人到家中作客。

天蠍座

未來一年是讓你和家人、親人更緊密的一年，審視在人際關係中，究竟誰是重要的人，會發現一些不需要維繫的關係，就得靠自己說再見，2024年將有新的邂逅機會，告別和相遇都是有意義的。

幸運月：5月

警惕月：11月

注意事項：這段時間容易因為公私不分產生誤會，可以多加溝通。

招好運行為：參拜神社、掃墓、芳香療法。

射手座

不用太努力，事情都會過得很順利，2024將是充實的一年，靈活應對變化很重要，但要時刻記住寶貴的經驗，避免隨時間遺忘，睡前回想過去的快樂時光，並對所處的當下表示感謝，好運會持續下去。

幸運月：10月

警惕月：12月

注意事項：可能發生意想不到的事情，不要把自己的行程排得太緊。

招好運行為：寫日記、整理照片、參拜神社。

摩羯座

2024上半年可以過得輕鬆有趣，但要注意需騰出時間來處理重要的事情，到了下半年會因為私人事務和變化，被迫改變生活。人際關係方面，可能會和朋友因為小誤會而漸行漸遠，雙方價值觀不同，沒必要極力挽回。

幸運月：12月

警惕月：9月

注意事項：社會結構和金融體系將會改變，提早做好準備。

招好運行為：喝下午茶、參觀博物館、參加祭典。

水瓶座

別再執著於無法挽回的事物，應該堅持自己的生活方式，不要被別人影響，也可以向喜歡的人表達自己的感受，使用和平時不同的接觸方式也很有效，有機會發展下去。另外，可以隨時準備筆記本或紀錄工具，將自己的想法寫下來。

幸運月：12月

警惕月：1月

注意事項：如果決定分手，只要確定不再回頭，你就會成功，需要堅強的意志。

招好運行為：旅行、學習新技術、唱卡啦OK。

雙魚座

雙魚座將在未來得到想要的結果，但在這之前可能感到沮喪，要記住別擔心、繼續努力，好好鍛鍊自己、不求任何回報，你會找到你最渴望的智慧。未來可能會發生意想不到的事情，勤奮工作將給你一種成就感和自信，即使會感到負擔，但盡力而為，就會感覺到快樂。

幸運月：10月

警惕月：7月

注意事項：要掌握世界脈動，要審慎評估資訊的來源，注意假新聞。

招好運行為：看書、送禮物、看國際新聞。