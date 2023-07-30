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除了安太歲還可以這樣做！命理師推「藏魂術」：像披上隱形斗篷

▲▼ 過年,拜拜,犯太歲,安太歲,新莊武聖廟,太歲殿,傳統習俗。（圖／記者姜國輝攝）

▲許多人會安太歲來避免厄運，命理師建議就算沒沖倒也建議安太歲。（資料照／記者姜國輝攝）

文／簡少年
摘自／時報出版《簡少年現代生活改運書

引言：你是否曾想過為何我們需要在本命年「安太歲」？例如在2022年虎年，所有屬虎的人都需要安太歲，而在2023年兔年，則輪到屬兔的人安太歲。這樣的規律似乎明確無誤，但你是否又曾困惑過，除了本命年正沖太歲之外，怎麼還有所謂的「偏沖」？新創科技圈國師簡少年引導讀者，進入紫微斗數的世界，解釋了這種神秘的「沖」現象。透過下載任何一個紫微斗數的APP，你會發現其中包含了12個按地支順序排列的方格，點擊其中一格，一條線會射到斜對面，這就是對沖，也就是我們說的沖太歲。讓我們一起探索這個奧秘吧！

●穿太歲之禍：兔「木」肝眼疾，龍「土」脾胃疾

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除了沖以外，還有個叫「穿太歲」。我們假設現在有12個格子，凡是跟你垂直的、直直往上的，就是穿。在八字或說地支的邏輯裡，寅跟巳是穿的。其他還有的組合有，子未相穿、丑午相穿、卯辰相穿、申亥相穿和酉戌相穿。那穿太歲會怎麼樣呢？

穿太歲跟沖太歲有點像，就容易出事，而且是兩邊都會有影響。假設你屬兔，兔跟老虎一樣代表木頭，所以你很有可能肝膽、眼睛等有問題；而辰也就是龍，屬於土，代表脾、胃、口，這些也會出問題，建議還是去安一下，把太歲的影響力壓下來。

●六合神奇變形，「安太歲」防範四面風險

有些人可能聽過六合，合一般來說在八字系統裡面不算是有害的內容。只是「合」這件事會讓東西消失。舉例來說，你拿一個木頭加上水，合在一起後，這塊木頭就不是原來的木頭，而改稱為「濕木頭」。用最簡單方式理解就是，它的狀態形體改變，變成了新的東西。雖然實際上產生的問題，不會像沖太歲或穿太歲這麼嚴重，但我還是會建議大家，不管屬什麼都可以去安太歲，因為除了年以外，你不知道還會沖到你的月，還是日，還是時。

●「安太歲」點「光明燈」好運門開；「太歲燈」點亮平安夜防患未然

我的夥伴之之就提過，她爸爸每一年都幫全家安太歲，而且全家生活在一起，如同前面所提，四柱八字所影響的關係不同，可能會沖到父母、兄弟姊妹等等，有交互影響的可能，最好方式就是全家都安吧。不過要特別留意的是，安太歲跟點光明燈兩者效果是完全不同的。光明燈本質不是給太歲星君的，目的是你奉獻給神明，希望神明看顧著你。太歲燈則是跟太歲星君說：「不好意思，小的無意犯沖你，希望不要發生問題。」

▲除了安太歲，命理師還推薦「藏魂」，如同《哈利波特》劇情中的隱形斗篷。（圖／哈利波特劇照）

 ●「藏魂」秘術擺脫厄運，今年只做平凡人

除了安太歲之外，在道教有個技術叫「藏魂」目的是將你魂魄蓋住，讓好事壞事都不要找上你，類似披上一件隱形斗篷，只求平平淡淡過完這一年。若你覺得你遇到很多倒霉事，或是擔心今年會很倒霉，就可以透過藏魂，讓自己不要出大事，今年就認份好好當個平凡人。 

▲▼《簡少年現代生活改運書》（圖／時報出版）

★本文摘自時報出版《簡少年現代生活改運書》，作者簡少年，人稱新創科技圈的國師，擅長結合新興科技及現代思維讓命理走入大家的生活之中。命盤只是讓我們認識「命」，但「如何過得更好」更重要。不僅要算命、知命，也要有後天的作為與「配套措施」，才能補足命盤的先天不足、讓完美的命盤發揮功效。「改運」一點都不玄，從日常生活中的作為出發，就能夠自己的好運自己造

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