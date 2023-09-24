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水瓶金錢大進大出、射手「曬恩愛，死得快」！12星座2024運勢分析

正妹,美女,短裙,上班族,工作,職場,OL（圖／CFP）

▲12星座在2024年的感情、事業、健康運勢一次分析。（圖／CFP）

文／占星師 Amanda
摘自／春光出版《2024占星手帳

【編按】：2023年進入下旬，許多人開始採購明年的手帳日誌，而星座愛好者更會關注2024年運勢。春光出版與占星師艾曼達（Amanda）合作，推出《2024占星手帳》，集結手帳與占星資訊功能，讓讀者獲得指引，掌握運勢並發揮個人優勢。

●牡羊座：事業優先，須留意健康

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牡羊今年不再想只為了生計而勉強自己待在某個職場環境中。不妨重新問問自己對於事業有什麼樣的期許？真心想要做的是什麼？今年轉換跑道的機率不低，就算待在原有環境中，也能以嶄新的思維來面對每天的工作，並期待可以帶來新的結果。

相較於對於事業的上心，感情這一塊就算遇到心動的對象，也容易保持觀望，沒有太積極追求的動力。關係穩定的牡羊，也因為心思不在此，兩人相處的時間明顯減少。想要抱怨關係不佳之前，最好先想一下自己近期的表現再說吧。

如果有記帳的習慣，牡羊將會發現很大一筆開銷都花在與朋友聚餐、招待親戚，或是請同事喝下午茶這些方面。交際應酬費如果已經占掉收入的大多數，就得好好省思一下，做出調整，才有機會多存下幾桶金。

▲牧羊座許多開銷都在朋友聚餐、招待親戚等。（示意圖／CFP）

●金牛座：事業心覺醒，展現才華

金牛今年事業上燃起了新的鬥志，想要試試看如果從現在開始更努力一些、更積極一點，能不能在工作領域拚出一片天。面對上司更嚴厲的要求，心中難免有些挫敗感，不妨當作一種挑戰。而長期默默耕耘的金牛，將展現出扎實的才華，有機會在專業領域成為新一代的權威。

感情上，如果想尋找新戀情，通過朋友的介紹，也有機會結識到興趣相近的新朋友。伴侶相處上則進入老夫老妻模式，會將更多心思放在自己的興趣發展方面，容易冷落了伴侶，造成感情上的疏離，兩人甚至退回到朋友關係。

今年雖然有想要積極投資的念頭，但如果沒有充足的相關知識，只是跟著朋友人云亦云地操作，是非常危險的一件事。參考網路上的文章或影片，也要留意其背後是否帶有廣告色彩，不好直接全盤相信而買進，否則很容易血本無歸。

●雙子座：為生活創造意義與熱情

雙子今年急迫地想找到工作的意義，否則每天只像個機器人似的，就算把工作做完也得不到太多成就感。如果能找到這份工作對你來說特別的意義，就能展現出更多熱情，表現與收穫也將令人刮目相看。而如果想要事業上有所突破，不妨多運用過去累積的人脈。

感情上，雙子今年想要安定下來的念頭強烈。可以找個時間，想清楚什麼樣的對象、什麼樣的個性適合與自己共度一生，才能遇見最適合的那個人。而已有對象的雙子，抱持著將伴侶當作最好的朋友這樣的想法來相處，兩人都會輕鬆愉快。

財運方面，今年不妨看準時機與標的放手一搏，有機會得到驚人獲利。但也要評估高風險伴隨的後果。然而也要小心深夜時刻腦波特別弱，國內外網站買不停，將成為財務一大漏洞。

▲勞工,上班族,下班,工作。（圖／視覺中國）

▲巨蟹工作有新氣象，給自己一些時間從容面對。（圖／視覺中國）

●巨蟹座：從容面對工作新氣象

巨蟹今年有可能被派任到新開發的單位，或是接觸新型態的工作業務，自己也要求高、求表現，工作上便有巨大的壓力。不如先給自己一些時間，不要匆忙出手。另外今年也適合找尋事業上的合作夥伴，發揮團隊合作的力量，不用一個人單打獨鬥。

感情方面，今年巨蟹須要分清楚自己的期待，有哪些是不切實際的幻想，才不會錯過良緣喔。今年也可能遇到家中長輩催促結婚生子，還是盡量聽從內心真正的想法比較穩妥，避免日後無止境的懊悔。

投資上則要小心自己耳根太軟，將是今年財務虧損的一大原因。今年也意外興起到國外置產的念頭，但除非已有日後移民、移居的計畫建議，還是理性且謹慎比較好。


●獅子座：事業高峰，愛神常伴

今年獅子有機會攀上事業的高峰，對於努力已久的獅子來說，隨之而來的名聲及財富都是很大的肯定。當然，只要站在高處，許多層面就會受到更多人關注與檢視，如果過去有些不想曝光的行為及手段，也可能在無預期的情況下公諸於世。

今年也是愛神常伴的一年，桃花運旺盛，可能前一晚才找好友哭訴失戀，隔天買午餐就有新的緣分降臨。戀愛對象一個接一個，至於是否有重疊的時間，只有當事人才明白。

理財方面，今年適合重新檢視目前的投資分配，找出最適合當下的配置組合。如果不是有很豐富的投資經驗，別想賭一口氣而與明顯的景氣風向對著做，有時辛苦多年賺的利潤，也可能在轉瞬間煙消雲散。真正的專業人士值得獅子參考。

▲獅子座2024年「是愛神常伴的一年，桃花運旺盛」。（圖／CFP）

●處女座：職場危機，情場轉機

本以為穩定的工作職場，受到大環境的影響，今年可能遭遇前所未有的危機。減少福利、緊縮待遇都算小事，裁撤人力甚至是結束經營的念頭，也可能出現在老闆的計畫中。有機會可以試著提前做準備，除了騎驢找馬之外，或許也能嘗試斜槓的人生，將有機會開創另一片天。

感情方面，單身的處女座，有機會透過同事介紹或在工作場合中，認識心儀的對象，所以部門聚會或同業間的聯誼都可以多加參與。感情穩定的處女座，則可能遇到伴侶因工需要出差或是外派的情況。

有理財習慣的處女座，若依照過去的經驗已經有不錯的獲利，在今年可持續布局，或選擇保守穩定且無須時刻關注的投資項目，以免因忙於事業無瑕隨時緊盯，瞬息萬變的投資市場，很容易就錯失獲利的良機。

●天秤座：告別與抉擇的時刻

對天秤座來說，今年在許多層面都需要做階段性的告別。事業方面，可能離開目前的公司，跳槽到完全不同的行業；也可能決定提早從職場上退休，好好享受人生；或者礙於大環境不景氣，公司決定不再經營而被動離開等等。

感情世界更不遑多讓，天秤可能認清跟戀人並不適合，在結婚前踩剎車；或者已經分手的前任又密集出現在生活中，影響到天秤與現任的互動。而戀情穩定的天秤，可能欣然決定步入禮堂，又或是基於各種理由決定要孕育下一代，也有機率發現另一半的驚天祕密而大受震撼。

投資運平平，想靠股票成為富豪不是一件容易的事情，除非長期專注學習與操作，否則很難掌握精確的時機。今年如果手中現金足夠，若有置產計畫不如當作是強迫儲蓄，後續的貸款更能成為激勵賺錢的動力。


●天蠍座：直視對未來的焦躁感

人生目標明確的天蠍，今年內心將有強烈的焦急感，催促自己趕快踏上築夢的路途。就算身邊的人不理解、不支持也無所謂，只要自己知道方向沒有錯，就勇敢地上路吧。另外一邊，不清楚人生目標的天蠍，則將陷入濃濃迷霧中，不滿意現況也找不到未來的方向。強烈的茫然將直接影響到工作績效的表現。

感情方面，單身的天蠍有機會遇到心靈伴侶，無論對方目前的感情狀態如何，心靈上會有很強的共鳴。戀愛中的天蠍，則會在意兩人互動上是否公平等，種種都會讓天蠍開始思考，這段感情是否要繼續走下去。

今年如有新的投資機會，除了參考專業人士的建議外，可以多多聆聽自己內心的聲音。如果出現質疑、猶豫，甚至是些許抗議的情況，就請直接跳過這個選項。透過合作新的事業，也有機會獲得意料之外的財富。

情侶、自拍、放閃（圖／記者黃克翔攝）

▲射手座小心「曬恩愛，死得快」，留意伴侶是否改變習慣，要有所警覺。（資料圖／記者黃克翔攝）

●射手座：留意言行，默默耕耘

無論公司風氣或職場文化多麼輕鬆不拘小節，今年射手還是要留意自己的言行表達。就算老闆歡迎大家的建言，在公開場合也絕對不要直接反駁及頂撞老闆的想法為好。不妨減少脫口而出的衝動，默默將事情做好，以結果來證明實力。

感情上，終於追求到心儀的對象，難免天天在網路上放閃。但要小心「曬恩愛，死得快」，等到日後分手的時刻，再回頭看這些歷史的痕跡，會有些悔不當初。感情穩定的射手，若發覺伴侶近期許多習慣有所改變，可能需要有所警覺。

不甚寬裕的財務狀況已持續一段時間，影響所及徹底改變了射手過去大手大腳的消費習慣。買東西之前會先做比較，選擇最實用、最經典的款式。少部分的射手可結合過去累積的經驗、朋友提供的資訊，以及對時事持續的關注與分析，大膽的投資，將創造非常可觀的利潤。

●摩羯座：腳踏實地穩步耕耘

眼看身邊朋友都找到事業新目標，今年摩羯的內心生出不小的焦慮感。想要在工作領域更上層樓，就不能心急且粗心大意。仔細、實在地做好手邊負責的工作內容，不貪快不取巧，漸漸就會做出屬於自己的口碑。

感情上，以結婚為目標來尋找對象的摩羯，可以多展現自己的優勢來增加桃花運，例如臉上帶著親切的笑容，適度地打扮自己。選擇對象時固然會考慮對方的經濟條件，但也不要忽略了對方與家人之間的關係，可以觀察出日後與其相處時的互動情況。

財務上，魔羯今年容易以紓解壓力為藉口，在網路上買不停，入手了許多新奇但完全用不到的商品，浪費金錢還要找地方收納，其實是兩頭虧損的行為。當想要衝動下單時，先放下手機，起身找出家裡已經有的類似產品，便能發揮一定程度的遏阻之效。

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲水瓶座2024年在投資市場上有不錯的斬獲，但金錢可能會大進大出。（示意圖／記者劉維榛攝）

●水瓶座：工作糾結，財運亨通

在事業上，水瓶今年頗希望自己展現出專業形象。這會督促水瓶深耕人脈，並充實自己的能力；但也成為了包袱，讓水瓶無法奔放表達。今年如果有新的工作機會來到面前，可能讓水瓶陷入糾結中。如果選擇接受，就需要全心全力地投入；但如果繼續待在現有的舒適圈，雖然輕鬆卻也感覺沒什麼挑戰性。

感情方面，雖然想談戀愛卻說不出明確的擇偶標準。不妨先想清楚自己的條件是什麼，以及是否真心想投入一段感情。感情穩定的水瓶，今年在日常生活中時不時會出現主導權之爭。

投資方面，今年屬於大筆財進財出的時刻，在投資市場將有不錯的斬獲，但可能遇上家裡大型電器用品要汰換、家中裝潢需要翻新，或親戚想要週轉，左手才拿到的進帳，右手很快又交了出去。此時就轉念告訴自己，還好有這一大筆的進帳，才不會造成透支。

●雙魚座：創業契機來臨

從事傳統產業的雙魚，今年將被革新的浪潮推著前進。不想被淹沒，就需要以更積極的態度來面對每天的工作，並且要從守成的角色轉向進攻方，運用靈感構思出嶄新的創意，試著先跨出第一步吧！如有創業的夢想，今年也有不錯的契機，但如果還需要一位合作夥伴，則要好好慎選。

今年如果覺得戀人的控制欲過強，需要認真觀察他是否有成為恐怖情人的傾向。如果已經出現暴力行為，一定不能繼續放任對方而成為受害者。另一方面，自己也要避免出現過度控制的情況。伴侶相處抱持著信任與平等的態度，感情才可以走得更甜蜜、更長久。

理財方面，今年想創造更多財富，要先清楚自己目前的實際狀況，有多少資產或有多少負債。建議透過記帳的方式，幫助雙魚了解錢花到哪裡去了，才知道哪邊可以節省一點，減少無意義的浪費。

▲▼春光出版《2024占星手帳》。（圖／春光出版）

★本文摘自春光出版《2024占星手帳》，收錄超過400筆全年占星資訊，完整記錄行星動向、每日月亮星座、月空時間。水逆還有特別標示，裸背線裝可完全攤平書寫。12星座皆適用，每月皆有星座個別分析，外加四季運勢精闢解說，一手掌握整體趨勢與個人優勢。

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