拜拜第一步要先懺悔！科技國師分享5重點　找價值觀相同神明更有感

▲拜拜的第一步是要先懺悔，而不是馬上祈求心願。（示意圖／記者鄭遠龍攝）



記者林育綾／綜合報導

台灣人愛拜拜、求神問卜，不過「科技圈國師」命理風水師簡少年提到，隨著時代演進已經很多人不知道怎麼拜拜，除了步驟混淆之外，也不知道怎麼對神明問事。像是很多人一到廟裡拿起香，就開始求自己的願望，其實第一步應該「先懺悔」，再請示神明有沒有指示，因為「你想問的神明都知道」，卻可能有更重要的事被你眼前問題蒙蔽，所以請示神明有沒有事情要交代，才能避免不斷犯同樣的錯。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台灣人喜歡拜拜，不過隨著時代演進，已經很多人不知道怎麼拜。（圖／記者許宥孺攝）

時報出版近來發行《簡少年現代生活算命書》，由簡少年特別整理出5點拜拜的方法和注意事項，讓民眾更知道如何拜：

1、拜拜第一步先懺悔

首先，要有一個理解，拜拜的第一步，很多人都希望神明讓我平安，希望神明讓我事業順遂，希望讓我發財，但其實第一件事情應該是「向神明懺悔」。從古代的典籍來看，神的位階非常之高，所以第一步應該是敬畏和懺悔，而不是直接去索取東西。

那如果是從懺悔開始，要怎麼懺悔？基本上神都是幫助好人的，所以要懺悔自己不是好人的部分，然後思考自己對於社會的貢獻，有沒有宣揚正道，還是讓人心沉淪。尤其是要懺悔自己心裡不好的起心動念，例如對他人的仇恨、對自己的傲慢、對欲望的執著。

那如果沒有懺悔就直接求，會有什麼樣的問題呢？那就像是在沙子上蓋房子，如果你沒有懺悔，自我檢討，你就可能會犯一樣的錯，而且認為所有的問題都是外部問題，這樣就算這次你求到了，下次也可能犯了錯而一夕崩毀，因為真正的問題沒有被解決。

這個懺悔之後，接著問神明有沒有什麼事情要跟你說，因為你想問的問題，神都知道，但是你可能有比你要問的問題更嚴重的事，但你不知道，因為你被眼前的事情或欲望給蒙蔽了，所以這時候就要先擲筊，問神明有沒有什麼事情要交代，要提醒你注意的，如果有，那就抽籤，擲筊跟抽籤的規則，都依照每一個廟宇不同，所以要看廟宇的規則，記得抽完一支之後，要問神明還有沒有交代，如果有，就再抽，有時候神明會給三到四支籤，才作結束，這時候再由籤詩中，去理解自己要注意的地方。

以上都結束後，就可以開始問自己要問的事情，例如自己的事業、感情上的問題、各種生活上的狀況等等，所以正常一次拜拜問事的時間至少是30分鐘以上，甚至到好幾個小時都是有的。

2、天赦日記得要去拜

不過在拜拜之前，還有一個重要的事，那就是「上香」，每個廟上香也有自己的規矩，所以第一步，一定是確認廟裡面到底要怎麼拜？然後多少爐要幾支香，全部都上完香，才開始拜拜的過程。那到底什麼時候拜拜好？頻次大概怎麼樣適合？

建議大家初一、十五去拜一下，初一、十五是蠻適合給人們反省的時間點，以前講初一、十五要吃素，其實蠻有科學道理，西方科學研究，初一、十五因為月亮的問題，導致人的情緒會比較波動。所以初一、十五去拜拜，可以把心靜下來，讓你這個月比較不容易出大問題。不然初一、十五很容易是出問題的一個時間。再來就是天赦日，天赦日是天宮法外開恩的時間點，非常適合懺悔，讓玉皇大帝法外開恩赦罪。

通常我在這一天，會把所有算過的命，帶去廟裡，請神明法外開恩，赦免我洩漏天機之罪，如果拜完之後回家，感覺頭暈，甚至有點小感冒，那都是正常的，代表這個業力消除了一些。

3、找到價值觀相同的神明

那有人就會問我，什麼廟可以？一般來說，大廟都可以，因為每個神明的職責跟負責的範圍都不同，廟的大小當然跟祂的法力有關，可是法力可能不等於祂的位階，不過這種特別的日子，只要大廟都是有效的。

那是不是凡事都找玉皇大帝最好？這個倒是不一定，因為在玉皇大帝眼中，你的問題可能真的太小了，不如找一般的專職神明更快解決，例如生小孩、沒有錢，這種找對應的神明應該會更快些。

那到底什麼神跟自己比較有緣？其實跟性格有關，如果你的價值觀跟這個神明越接近，這個神對你的感應就會越強，舉例來說，你是很講義氣的人，關公對你幫助就很大，如果你是一個很慈悲的人，觀音對你就非常有幫助，所以每一個神，都有不同的形象，因此要去了解神明背後的故事，然後來思考自己要拜什麼神。

▲找到跟自己價值觀契合的神明也很重要。（示意圖／記者許宥孺攝）

4、記得用籤詩確認神的旨意

前面說的是如何開始，這裡要講如何結束，得到神明的籤詩之後，一定要確認自己是不是可以離開，因為有可能你誤解神明的意思，祂會將你留下來，直到你理解，再來可能是還願的理解，之前有個案例是他原本打算要分一年把經念完，但神明其實是要他在一個禮拜內完成，所以神明就不讓他走，直到他理解時間是一周之後，才告訴他可以離開。

然後還願的條件也要想清楚，量力而為，千萬不要輕易許下那種固定時間，要親自到場固定奉獻多少的條件，因為世事多變化，現代人很忙碌，你真的不知道自己的時間到底能不能配合，如果你許了願沒還願，神明很慈悲不會懲罰你，但只要保護力減弱，其實就足以讓你的生活造成很多的不順。

5、行善積德一定是對的

因為生活中難免有很多冤親債主，或是游離的外靈，這些東西都會造成卡陰，小則腦袋不清楚，大則病痛不斷，所以有神力的保護還是很重要的，但你可能會說，有的人一生不拜神也過得很好啊？這個有可能是他祖上積德，所以他的祖先幫他扛了不少，另外一種，就是他是個大好人，對正道很有幫助，所以神明就會保護他，希望他為世間幹更多好事。所以回頭來還是那句「行善積德，做個好人」，長遠來看，一定都是有很多好處的。

▲時報出版發行《簡少年現代生活算命書：讓神祕玄學輕鬆應用在日常生活之中》。（圖／時報出版）