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2024生肖運勢(下)／屬馬、羊將有貴人！猴年初大瓶頸後運勢轉強

▲迎接國曆七月，十二生肖在運勢上都將迎來不同的變化。命理師李沄潔與我們分享了這個月的十二生肖的運勢變化。（圖／記者陳怡真製圖）

▲掌握2024年十二生肖運勢，趨吉避凶。（圖／記者陳怡真製圖）

文／王崇禮
摘自／柿子文化《2024問神達人王崇禮神龍接福生肖運籤農民曆

【編按】華人界最具影響力的「問神達人」王崇禮，出新書《2024問神達人王崇禮神龍接福生肖運籤農民曆》，以60甲子籤與雷雨師100籤兩大籤詩系統，解析神明的慈悲賜籤，傳遞2024年十二生肖運勢，上篇「2024生肖運勢(上)／鼠運勢強有如神助！屬兔小心詐騙、遇渣男渣女」公布生肖鼠、牛、虎、兔、龍、蛇的明年運勢；此篇分享生肖「馬、羊、猴、雞、狗、豬」的2024年運勢，帶大家趨吉避凶。

【馬】

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運勢轉強，為朋友義氣相挺前務必先了解情況

今年春天開始，屬馬的朋友運勢將開始轉強，過去所遇到的困境，讓你受到周遭不管是朋友還是同事的冷眼相待，甚至需要他人協助時，都沒有人肯伸出援手，讓你心情非常沮喪，而這些情況都會在今年得到解決，所遇到的波折也會在今年變得順利許多。今年的運勢會如百花盛開般美不勝收，屆時這些波折及低潮、沒有貴人的情形都將過去。

你將要遇到你的貴人了，或許最終的結果不是最完美，但對你來說，卻是最穩定、最安全的。

不過，下半年期間，仍有一段時間運勢會轉弱，呈現停滯狀態，雖然上半年有出現一些成果，但建議你在轉弱停滯期間記得把腳步放慢，慢慢走才是最安全的，免得把上半年好不容易得來的成果又再次失去。

至於停滯的主要原因，可能是你對某人義氣相挺，而這位朋友要做的事是錯的，於是使他人對你開始產生誤會。所以，下半年如果你的好朋友對你訴說委屈、請你幫忙，建議還是要先了解一下比較好。

【羊】

時機到，貴人來，但要逐步踏實，勿妄想一步登天

屬羊的朋友過去想要做的事遲遲無法實現，其實這不是你的問題，更不是你沒有能力，而是時機還沒有成熟，雖然你很急著希望可以完成心願，但時機未到就像前方有阻礙，必須先清除阻礙才能暢通無阻，也才能繼續安穩進行。

要恭喜你的是，今年時機已經到了，屬羊的朋友運勢正處於爬升的狀態，過去想做什麼事還沒開始進行，還沒完成的企劃案，甚至是有心願還未實現的，建議趁今年這個不錯的時運來執行、來實現，也不要再自我懷疑與猶豫不決，因為時運將造就高成功率，而且大部分都會達到你的期待，過程中甚至會出現為你著想、包容你的貴人。未來的發展性是十分樂觀的，會有名利雙收的結果。

要提醒你的是，雖然今年的時運對屬羊的朋友有利，但還是要一步一步來，不能要求一下子就達到期待的結果，凡事欲速則不達，徐徐前進才是穩妥之道。

【猴】

年初有大瓶頸，懷抱信心堅持下去，後半年將有強運

屬猴的朋友年初開始會遇到了一些阻礙，這個阻礙會讓你怎麼努力、認真打拚，還是很難突破這個瓶頸。不過沒關係，只要這個阻礙的時間點過去後，屬猴的朋友不僅運勢會開始轉強，而且以命格來看，今年都將有驚無險，化險為夷。

所以，請不要因為這個阻礙而失去信心，上半年還未完成的事，可以下半年再嘗試做一次，並且這件事情依照你的命格，也很適合你去做，做了之後也不會對你造成什麼損失，過程中雖然會有一些小插曲，但終能如願以償。因為下半年開始，屬猴的朋友會有一波強運要開始爬升，這一波強運就是要來因應與輔助上半年運勢低而無法完成的事。

總之，屬猴的朋友不要對自己沒有信心，只要堅持走下去，成功將指日可待。

【雞】

百忍能成金，堅定撐過下半年的低迷，年底將有否極泰來的曙光

屬雞的朋友上半年運勢還算不錯，雖有一些阻礙，但不至於妨礙到屬雞朋友的運勢發展，只能說進展速度比較慢而已，但還是有進展的。

到了下半年後運勢會轉弱，建議接下來要放慢腳步，因為運勢比較弱時，無論做什麼都將比較無法達到你的期待。建議你到下半年後要放寬心情，暫時忍耐跟觀望一下，不要急，先維持現狀，之後自然會有貴人出現來助你一臂之力，等到接近年底的時候，運勢會開始往上爬升，情況也會有所改善，甚至貴人也會漸漸地出現助你一臂之力。所以，建議屬雞的朋友在今年下半年一定要發揮你的忍耐力，這樣就可以撥雲見日，成功就在眼前不遠處。

【狗】

只要能留意下半年與人意見衝突的狀況，龍年就是你的好運年

屬狗的朋友雖然今年一開始發展的進度不快，所有的事情在進展上也有一點緩慢，甚至感覺好像沒有任何進程，教人好不氣餒，但不用擔心，接下來你的運勢會漸漸轉強，發展的速度也會加快，做什麼事也比較可以達到自己的期待。

因為時機到了，今年可以把過去還沒有完成的事，趁著這個大好機會，可以拿出來再試試看，一來不需要像過去一樣心驚膽跳，二來效果會更明顯，願望成真指日可待。

進入下半年後，會有一段短短的時間容易發生人跟人之間意見相左的情況，但只要不讓這個情況惡化，屬狗的朋友在二○二四年一整年度可以說是運勢很好的一年。

【豬】

運勢強盛有望功成名就，切忌高姿態待人

屬豬的朋友今年一則以喜，一則以憂，喜的是運勢強、能力強，功成名就的機會非常高，憂的是功成名就後，有可能會顯得姿態頗高，無形中講話得罪人而不自知，這一點需要注意。籤頭是六十甲子的另一支籤，抽到籤頭的機率非常低，是一件很不容易的事。因此，屬豬的朋友在今年建議要好好把握機會。

▲▼柿子文化《2024問神達人王崇禮神龍接福生肖運籤農民曆》。（圖／柿子文化）

★本文摘自柿子文化出版《2024問神達人王崇禮神龍接福生肖運籤農民曆》，作者王崇禮，留美歸國後，平時在大學教書，課後搖身一變，成為神明助手，替人問事至今已25年。華人界最具影響力的問神達人，以60甲子籤與雷雨師100籤兩大籤詩系統，解析神明的慈悲賜籤，傳授趨吉避凶的關鍵重點，帶領十二生肖借助龍氣大發的一年。

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