陳時中力挺高嘉瑜　民進黨北市黨部斥吳欣岱「魚目混珠」

▲陳時中今天上午陪同高嘉瑜掃街並接受媒體聯訪。（圖／記者陳家豪攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委高嘉瑜拚連任，遭遇台灣基進立委參選人吳欣岱挑戰，泛綠票源恐分裂，吳欣岱近期發放與民進黨總統候選人賴清德合體文宣，不過，民進黨台北市黨部主委張茂楠今（13）批評，這是魚目混珠、移花接木，恐讓支持者分裂投票；高嘉瑜也說，吳欣岱不斷說謊、造謠，這樣的做法令人無法認同。

高嘉瑜今天上午在台北市競選總部主委陳時中、張茂楠等人陪同下，前往成德市場掃街，並於會前接受媒體聯訪。

高嘉瑜受訪說，她在內湖南港13年來的政績大家都有目共睹，吳欣岱住在高雄，搭高鐵來內湖南港選舉，長期以來都活在網路的世界，對於真實的世界可能離她太遠，對於真正愛護本土派的選民來說，都是憂心忡忡，因為吳欣岱沒有當選的可能，只有保送國民黨的可能。

高嘉瑜批評，吳欣岱為了個人下次參選議員的利益，堅持參選到底，活在自己的世界，認為自己是唯一的本土派，但是若到選區走一遭，多數支持者都知道，吳欣岱絕對不可能贏，她不斷說謊、造謠、混淆視聽，在文宣上試圖營造她跟民進黨好像有關係，這樣的做法令人無法認同。

張茂楠特別拿出一張吳欣岱的文宣，他說，當然大家都支持賴清德，但是該文宣魚目混珠，高嘉瑜是民進黨在港湖區唯一提名的立委候選人，也是唯一能夠勝選的立委，對於吳欣岱這樣的作法，他要提出嚴厲譴責，此舉恐使支持者分裂投票，導致選情告急，「這不是經過授權的！這是移花接木！」

陳時中則說，選戰最後一個月已經開啟了，代表要謹慎以對，他當主委一定要力保台北市8席全上，高嘉瑜是最重要一位立法委員。