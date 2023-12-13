民進黨批邱鎮軍「與黑道往來密切」　籲侯友宜說清楚

▲民進黨今天點名邱鎮軍是「黑金違建綜合體」。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨苗栗縣第二選區立委參選人邱鎮軍，被週刊揭露是電子遊藝場幕後老闆，而且場子多次被查獲毒品交易。民進黨發言人張志豪今（13）痛斥，國民黨總統候選人侯友宜日前才為邱鎮軍站台，「是這樣子跟黑金綁在一起的嗎？（反）黑金復辟根本只是掛在嘴巴，（請）侯友宜立刻出面說明清楚！」

張志豪今天上午與立委林靜儀、彰化縣立委參選人吳音寧、新北市立委參選人曾柏瑜舉行「公開辯論、一起退黑」記者會，花蓮縣立委參選人張美慧則透過影片表達立場。

張志豪會中拿出「黑金違建綜合體」手板批評，邱鎮軍住家建築加蓋鐵皮違建，把住家地下室用來經營電子遊藝場，發生了30件毒品交易案、2件竊盜、1件贓物、1件搶奪、1件賭博案，還擔任專門進口電玩機台的晁呈科技有限公司負責人，其妻詹美娟曾經經營苗栗另一間「皇家電子遊藝場」，轉手改名為「大黃蜂電子遊藝場」，可以說是「電玩小開」。

張志豪並指，邱鎮軍也成立「韜略舞龍隊」，與統促黨總裁張安樂往來密切，不管是經營電子遊藝場，6年內發生30件毒品交易案，惡形惡狀離譜至極，「現在還是跟電玩業者還有黑道往來密切，所以我們要請問國民黨的總統候選人侯友宜，你們難道是這樣子面對國民黨的立委候選人（參選人）嗎？」

張志豪質疑，提名這些有黑金背景的，包括今天要揭露的4大家族，請問侯友宜，「當你高舉所謂反黑金復辟的同時，我們認為你只是說說，如果你真的做得到，請你用最高的道德標準，用你們黨內的評議機制，來面對你們所提名的候選人」。