週刊爆疑有黑歷史　邱鎮軍陣營：13日回應

▲現任苗栗市長邱鎮軍，被報導有多項爭議。（圖／翻攝邱鎮軍臉書）



文／中央社

媒體報導，國民黨苗栗縣第2選區立委參選人邱鎮軍從政前與幫派關係匪淺，為避免遭政敵抓包黑歷史，刻意漂白。邱鎮軍陣營12日對此表示，相關報導仍須查證，13日對外回應。

鏡週刊以「苗栗市長黑歷史」為題，12日刊出3篇報導，內容引述名嘴李正皓指控現任苗栗市長、立委參選人邱鎮軍過去背景疑似不單純，稱邱鎮軍除曾是電子遊藝場房東、電玩機台公司負責人，也與竹聯幫前大老、統促黨總裁、綽號「白狼」張安樂往來密切。

▲邱鎮軍陣營指出，對於媒體的相關報導，將在13日統一對外回應。（圖／記者蔡文淵攝）



報導指出，邱鎮軍2012年購入苗栗市某樓房，其中部分樓層後來開設名為「阿帕契」的電子遊藝場，此遊藝場涉及多起毒品、搶奪及賭博案件；另從臉書（Facebook）照片發現，邱鎮軍2013年擔任韜略舞龍隊老闆時，曾把冠軍獎牌送給張安樂，「顯示邱與黑幫、電玩業者關係密切」，但為避免被政敵抓包黑歷史，刻意漂白。

邱鎮軍競選對手、無黨籍立委參選人曾玟學透過臉書發文表示，邱鎮軍是涉毒品交易站的屋主，更是「阿帕契」電子遊藝場的幕後老闆，「地方議論已久的傳聞，如今終於獲得證實」。

對此，邱鎮軍陣營晚間指出，對於特定媒體的相關報導，由於相關內容仍須查證，將在13日統一對外回應。