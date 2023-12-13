　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

週刊爆疑有黑歷史　邱鎮軍陣營：13日回應

▲▼邱鎮軍曾任縣議員，現任苗栗市長，在苗南的苗栗市、公館、頭屋地區擁有基層實力。（圖／翻攝邱鎮軍臉書）

▲現任苗栗市長邱鎮軍，被報導有多項爭議。（圖／翻攝邱鎮軍臉書）

文／中央社

媒體報導，國民黨苗栗縣第2選區立委參選人邱鎮軍從政前與幫派關係匪淺，為避免遭政敵抓包黑歷史，刻意漂白。邱鎮軍陣營12日對此表示，相關報導仍須查證，13日對外回應。

鏡週刊以「苗栗市長黑歷史」為題，12日刊出3篇報導，內容引述名嘴李正皓指控現任苗栗市長、立委參選人邱鎮軍過去背景疑似不單純，稱邱鎮軍除曾是電子遊藝場房東、電玩機台公司負責人，也與竹聯幫前大老、統促黨總裁、綽號「白狼」張安樂往來密切。

▲▼邱鎮軍主張，營養午餐應該由中央全額補助和管理，有助年輕人敢生敢養。（圖／蔡文淵攝）

▲邱鎮軍陣營指出，對於媒體的相關報導，將在13日統一對外回應。（圖／記者蔡文淵攝）

報導指出，邱鎮軍2012年購入苗栗市某樓房，其中部分樓層後來開設名為「阿帕契」的電子遊藝場，此遊藝場涉及多起毒品、搶奪及賭博案件；另從臉書（Facebook）照片發現，邱鎮軍2013年擔任韜略舞龍隊老闆時，曾把冠軍獎牌送給張安樂，「顯示邱與黑幫、電玩業者關係密切」，但為避免被政敵抓包黑歷史，刻意漂白。

邱鎮軍競選對手、無黨籍立委參選人曾玟學透過臉書發文表示，邱鎮軍是涉毒品交易站的屋主，更是「阿帕契」電子遊藝場的幕後老闆，「地方議論已久的傳聞，如今終於獲得證實」。

對此，邱鎮軍陣營晚間指出，對於特定媒體的相關報導，由於相關內容仍須查證，將在13日統一對外回應。

ET快訊
周海媚前夫悲痛發聲：久久不能平靜
「最美周芷若」永遠離開了…周海媚5大經典角色　全是傳奇美人
國中生畫《帝王條款》被罵到心情低落！　校方道歉了
周海媚過世　媽媽悲痛發聲：希望妳到另一個世界繼續快樂

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

邱鎮軍遭爆料「毒品交易站屋主」　曾玟學震驚：地方議論已久

週刊爆疑有黑歷史　邱鎮軍陣營：13日回應

林俊憲跨區挺謝子涵　廖婉如陪掃街：投資未來世代政見讓大雅家長很有感

蘇貞昌親加持「護國有我鑰匙圈」　凸顯人人都是護國者

黃國昌點名新潮流12護法　名單3分之1非新系

學生問108課綱刪文言文爭議　蕭美琴：中共才是去中化最強烈勢力

柯文哲自打臉？拋到內湖收進城費　昔喊「不是想怎樣就怎樣」

學生問為何要再投給民進黨？　蕭美琴認綠執政不完美：但比前朝亮眼

侯康還差2.6百分點劣勢在哪？　郭正亮分析：已拋出政策「很聰明」

評兩岸政策　蕭美琴：「維持現狀」未必是最滿意狀態但是最大公約數

小貨車故障司機揮手示警　自小客高速直衝猛撞喪命

大谷翔平入道奇簽220億超大合約 214億薪水10年後才領

女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平

徐乃麟爆料「籃籃是王齊麟的菜」　巫苡萱秒吐槽：你的口風很鬆！

橘色惡魔飯店快閃演出　吹奏搭配整齊花式舞蹈

美鱷魚樂園孵化「白變鱷魚」　全球僅7隻！同胎兄弟正常色

雪隧畫面曝！小貨車刁車「運將拼命揮手」示警　自小客直衝釀1死

2歲病童吊點滴等待鑽轎底　媽祖突折返停下為她賜福！

「橘色惡魔」西門町快閃演出！　來台首場踩街粉絲暴動了

台中女超商面交被騙40萬　車手逃避警追失控翻車！

邱鎮軍遭爆料「毒品交易站屋主」　曾玟學震驚：地方議論已久

週刊爆疑有黑歷史　邱鎮軍陣營：13日回應

林俊憲跨區挺謝子涵　廖婉如陪掃街：投資未來世代政見讓大雅家長很有感

蘇貞昌親加持「護國有我鑰匙圈」　凸顯人人都是護國者

黃國昌點名新潮流12護法　名單3分之1非新系

學生問108課綱刪文言文爭議　蕭美琴：中共才是去中化最強烈勢力

柯文哲自打臉？拋到內湖收進城費　昔喊「不是想怎樣就怎樣」

學生問為何要再投給民進黨？　蕭美琴認綠執政不完美：但比前朝亮眼

侯康還差2.6百分點劣勢在哪？　郭正亮分析：已拋出政策「很聰明」

評兩岸政策　蕭美琴：「維持現狀」未必是最滿意狀態但是最大公約數

搭商務艙拍下「空姐跪地」幫餵5歲兒　爸爸PO網大讚被罵翻

人妻撿手機隔天送警局！「被告偷竊」怒衝法院：社會到底怎麼了？

寶可夢打造全新樂園「關都」　PokéPark KANTO將於東京開張

快訊／01:34宜蘭縣壯圍鄉規模3.2「極淺層地震」　最大震度2級

正妹逛動物園遭長頸鹿「甩脖重擊」！醫看事發影片在診間笑出來

新北某國中女「被壓到夜市下跪」影流傳！警逮5人送辦

周海媚罹紅斑性狼瘡過世！醫師揭「恐怖症狀」：蝴蝶斑不算什麼

皮膚科醫師教「精準保養」5大秘訣！省時省錢，肌膚還更好

陸客來台2個月寫下「真實心得」　驚喜列12點：跟網路上講的不一樣

秋冬用髮質決勝負！最強5款養護盤點　讓你輕鬆駕馭各種髮型

女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平

政治熱門新聞

曾玟學引報導控邱鎮軍「毒品交易站屋主」

黃國昌點名12護法　名單3分之1非新系

爆疑有黑歷史　邱鎮軍陣營13日回應

蘇貞昌親加持「護國有我鑰匙圈」

學生問108課綱刪文言文爭議　蕭美琴：中共才是去中化最強烈勢力

學生問為何要再投給民進黨？　蕭美琴認綠執政不完美：但比前朝亮眼

柯文哲拋機車等紅燈禁鑽車縫！鄉民：太天真

柯文哲自打臉？拋到內湖收進城費　昔喊「不是想怎樣就怎樣」

cos山道超商妹遭轟「脫衣賣肉」黃捷反擊

林俊憲跨區挺謝子涵　廖婉如陪掃街：投資未來世代政見讓大雅家長很有感

侯康還差2.6百分點劣勢在哪？　郭正亮分析：已拋出政策「很聰明」

快訊／藍黨團不滿綠營政治攻擊揚言退協商　柯建銘三度致歉

北一女校門口貼「文言文」春聯　學者諷：能看嗎？還不快撕下

柯文哲想衝政黨票罵藍批綠沒用？　媒體人喊：省省吧

更多熱門

相關新聞

林俊憲跨區挺謝子涵　廖婉如陪掃街：投資未來世代政見讓大雅家長很有感

林俊憲跨區挺謝子涵　廖婉如陪掃街：投資未來世代政見讓大雅家長很有感

民進黨台中立委候選人謝子涵12日在大雅展開一連串的陸戰行程，信賴姐妹會台中總會長廖婉如與立委林俊憲連番助陣，在地議員蕭隆澤也陪同一起拜票。廖婉如表示，謝子涵「投資未來世代」的政見，讓家長們很有感，未來進到國會一定能夠為孩子們爭取更多權益；立委林俊憲也表示，雖然他自己也在選舉，不過一定要來替謝子涵助陣，因為這是中部最艱困，但最堅韌、最重要的一席。

蘇貞昌親加持「護國有我鑰匙圈」

蘇貞昌親加持「護國有我鑰匙圈」

黃國昌點名12護法　名單3分之1非新系

黃國昌點名12護法　名單3分之1非新系

為新世代立委候選人助選　蔡英文：兩岸要維持和平

為新世代立委候選人助選　蔡英文：兩岸要維持和平

中捷延伸南投　縣府秀公文駁斥蔡培慧

中捷延伸南投　縣府秀公文駁斥蔡培慧

關鍵字：

邱鎮軍2024立委2024縣市立委2024苗栗立委

讀者迴響

熱門新聞

快訊／周海媚去世！工作室證實噩耗「醫治無效」

電商女董座遭保全痛毆性侵！只穿內褲出門求救

周海媚前夫悲痛發聲：久久不能平靜

雪隧死亡追撞！轎車撞爛「駕駛血液流光」

國中生《帝王條款》奪全國美術賽特優　網上炸鍋了！

周海媚猝逝「混亂27hrs」完整時間軸一次看！

國中生畫《帝王條款》被罵翻！校方道歉了

Peeta葛格後空翻脖子著地！頸椎裂開緊急送醫

周海媚過世　「紅斑性狼瘡」攻擊全身5器官！確診症狀曝光

周海媚生前最後亮相模樣曝光！　離世前1天還接電話

「最美周芷若」永遠離開了…周海媚5大經典角色

周海媚「逝世前失聯4小時」！最後行蹤曝光

即／澎湖加油站前猛撞　20歲重機男亡

周曉涵違法道歉「對不起，是我思慮不周」：因為太喜歡了！

不需要30公分！醫公開「陰莖標準長度」　粗度更重要

更多

最夯影音

更多
小貨車故障司機揮手示警　自小客高速直衝猛撞喪命

小貨車故障司機揮手示警　自小客高速直衝猛撞喪命
大谷翔平入道奇簽220億超大合約 214億薪水10年後才領

大谷翔平入道奇簽220億超大合約 214億薪水10年後才領

女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平

女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平

徐乃麟爆料「籃籃是王齊麟的菜」　巫苡萱秒吐槽：你的口風很鬆！

徐乃麟爆料「籃籃是王齊麟的菜」　巫苡萱秒吐槽：你的口風很鬆！

橘色惡魔飯店快閃演出　吹奏搭配整齊花式舞蹈

橘色惡魔飯店快閃演出　吹奏搭配整齊花式舞蹈

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面