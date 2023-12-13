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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

控阿帕契電子遊戲場淪毒窟　李正皓6圖點名邱鎮軍「黑一代」

▲▼李正皓貼出6張圖指控邱鎮軍。（圖／李正皓提供）

▲李正皓今天貼出6張圖，指控邱鎮軍是「黑一代」。（圖／李正皓提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

老家在苗栗縣的政治評論員李正皓今（13日）表示，國民黨苗栗縣立委參選人邱鎮軍將阿帕契電子遊戲場作為「據（ㄊㄤˊ）點（ㄎㄡˇ）」，且該址還是不折不扣的毒窟，內部與周邊所發生的毒品交易被法院判決在案就有46次。他預告，「邱鎮軍是不折不扣的黑一代，我的F槽很滿，我會讓大家慢慢認識邱鎮軍」。

邱鎮軍昨被週刊揭露是電子遊藝場幕後老闆，而且場子多次被查獲毒品交易，邱預計於今日對外回應。無黨籍立委參選人曾玟學則引述報導內容批評，地方議論已久的傳聞，如今終於獲得證實，「邱鎮軍就是毒品交易站的屋主，更是阿帕契電子遊藝場的幕後老闆，隨著線索繼續追蹤，浮出檯面的事實更加令人震驚」。

李正皓表示，許多人明示、暗示自己去查「阿帕契電子遊戲場」，不查還好，一查嚇一跳，阿帕契電子遊戲場根本就是邱鎮軍在苗栗的據（ㄊㄤˊ）點（ㄎㄡˇ），而且還是一個不折不扣的毒窟，其內部與周邊所發生的毒品交易被法院判決在案就有46次。

▲▼李正皓貼出6張圖指控邱鎮軍。（圖／李正皓提供）

▲▼李正皓貼出6張圖指控邱鎮軍。（圖／李正皓提供）

李正皓說，邱鎮軍擔任負責人的晁呈科技有限公司與阿帕契電子遊戲場工商登記地址相同，都登記在苗栗縣苗栗市北安街202號，只是阿帕契電子遊戲場位於B1、1、2樓，晁呈科技位於4樓，而邱鎮軍正是此棟大樓的屋主兼晁呈科技有限公司的負責人。

李正皓不諱言，當然，邱鎮軍陣營一定會辯解，他只是屋主，對於阿帕契電玩所涉及的販毒行為「我不知道」，但根據晁呈科技有限公司的內部員工，同時也是統促黨墨翟黨部主委趙福芬的臉書貼文可以發現，晁呈科技就是整棟大樓的最高作戰指揮後勤中心，裡面的分機電話可以直接遙控阿帕契電子遊戲場的所有樓層，而邱鎮軍的臉書在2013年更是公開將首頁換成線上賭博遊戲「金錢爆」的廣告頁面為其宣傳。

李正皓批評，邱鎮軍絕對是國民黨這次提名的立委名單中最離譜、最多黑資料的候選人，不管國民黨立委參選人張智倫、廖先翔、馬文君，他們都是正在努力洗白的政二代，但邱鎮軍則是不折不扣的黑一代，「我的F槽很滿，我會讓大家慢慢認識邱鎮軍」。

▲▼李正皓貼出6張圖指控邱鎮軍。（圖／李正皓提供）

▲▼李正皓貼出6張圖指控邱鎮軍。（圖／李正皓提供）

▲▼李正皓貼出6張圖指控邱鎮軍。（圖／李正皓提供）

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