邱鎮軍遭爆料「毒品交易站屋主」　曾玟學震驚：地方議論已久

▲曾玟學（左）評論邱鎮軍（右）被週刊爆料一事。（合成圖／記者蔡文淵翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨苗栗縣第二選區立委參選人邱鎮軍，被週刊揭露是電子遊藝場幕後老闆，而且場子多次被查獲毒品交易，邱預計於今（13）日對外回應。無黨籍立委參選人曾玟學昨（12）則引述報導內容批評，地方議論已久的傳聞，如今終於獲得證實，「邱鎮軍就是毒品交易站的屋主，更是阿帕契電子遊藝場的幕後老闆，隨著線索繼續追蹤，浮出檯面的事實更加令人震驚」。

曾玟學表示，自己的對手、國民黨提名的立委候選人邱鎮軍，竟是賭博電玩場的幕後老闆，又是毒品交易站的屋主，地方議論已久的傳聞，如今終於獲得證實。

曾玟學引述報導內容表示，邱鎮軍是苗栗市「阿帕契電子遊藝場」的幕後老闆，其妻子詹美娟曾經營皇家電子遊藝場，從法院判決書檢索系統，可發現警方在阿帕契電子遊藝場查獲毒品案超過30件，包含大量的海洛因、安非他命及K他命；而阿帕契電子遊藝場的屋主正是邱鎮軍，地下室及1、2樓經營賭博電玩，4樓則是邱鎮軍創立的晁呈公司。

曾玟學說，從週刊的報導可知，阿帕契4樓的晁呈公司，業務為進口賭博電玩、開發博弈遊戲，神秘的阿帕契5樓則是邱鎮軍的接待所，在此接待友人及開會，曾被統促黨前立委參選人趙福芬形容是「最高作戰指揮中心」，阿帕契就是邱鎮軍的巢穴及重要根據地。

曾玟學指控，2012年之後邱鎮軍成為阿帕契電子遊藝場唯一的屋主，但早在2010年邱鎮軍即為阿帕契5樓發生的地下簽賭案擔任證人，也就是說邱鎮軍很清楚這裡是賭博及毒品的熱點，從2012年到現在累計30件毒品交易，另有竊盜、搶奪、恐嚇取財、賭博等判決，這些犯罪全都圍繞著阿帕契電子遊藝場發生。

曾玟學說，邱鎮軍分別於2014年、2018年選上縣議員和苗栗市長，從政後兩夫妻陸續將皇家電子遊藝場和晁呈公司轉手給鄭子偉，而鄭子偉和阿帕契電子遊藝場的負責人鄭維君是兄弟；鄭家兄弟和邱氏夫妻交好，作為晁呈科技的負責人，卻持續為阿帕契宣傳、招募員工，更多證據也顯示，邱仍為實質掌控者，這個兩套招牌一組人馬的操作，可以說是邱鎮軍從政後的洗白起手式。

對此，曾玟學批評，邱鎮軍市長的屋子涉入這麼多毒品交易，成為犯罪溫床，一般來說，阿帕契這種可謂是毒窟的治安熱點會被列為重點取締對象，阿帕契電子遊藝場距離縣警局直線距離僅3百多公尺，為何至今仍持續發生毒品案件，讓人匪夷所思。

曾玟學表示，面對爭議，邱鎮軍仍未正面回應，接下來，應該讓人毫不意外的會甩鍋撇清關係，指控抹黑要對自己提告，不過，證據非常清楚，邱鎮軍就是毒品交易站的屋主，更是阿帕契電子遊藝場的幕後老闆，隨著線索繼續追蹤，浮出檯面的事實更加令人震驚，「而這樣的人就是我現在面對的對手，關於邱鎮軍的其他種種爭議，未來我會一一繼續跟大家報告」。