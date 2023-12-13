拜登批納坦雅胡：以色列無差別轟炸加薩　正失去全球支持

▲美國總統拜登罕見對以色列總理納坦雅胡說出嚴厲批評。（圖／路透）



文／中央社

美國總統拜登今天表示，以色列因「無差別」轟炸加薩走廊，造成大量平民傷亡，正在失去全球支持，並表示以色列總理納坦雅胡應該改變他的強硬派政府。這暴露拜登與納坦雅胡關係的新裂痕。

拜登是在與他的2024年連任選舉金主會面時作此表示，這是迄今他對納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）處理與哈瑪斯（Hamas）戰爭方式最嚴厲的批評。

加薩官員說，哈瑪斯10月7日突襲以色列南部後，以色列對加薩的報復性攻擊已造成1萬8000人喪生和5萬人受傷，並引發人道危機。

拜登在這場一些猶太金主也出席的募款集會中，特別提及以色列極右翼國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben-Gvir），並表示「這是以色列史上最保守的政府」，納坦雅胡「必須改變他的政府」。

拜登也表示，以色列終究不能對成立巴勒斯坦國「說不」。

同時，美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）準備前往以色列，與以色列官員討論他們的加薩戰爭時間表。

納坦雅胡今天在聲明中表示，以色列地面入侵加薩行動獲得美國「全力支持」，華盛頓阻擋「要求停戰的國際壓力」。

但他表示，雙方對以哈戰爭結束後的善後方案意見分歧，「我希望我們在這方面也能達成協議」。