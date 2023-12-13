　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

拜登批納坦雅胡：以色列無差別轟炸加薩　正失去全球支持

▲▼美國總統拜登。（圖／路透）

▲美國總統拜登罕見對以色列總理納坦雅胡說出嚴厲批評。（圖／路透）

文／中央社

美國總統拜登今天表示，以色列因「無差別」轟炸加薩走廊，造成大量平民傷亡，正在失去全球支持，並表示以色列總理納坦雅胡應該改變他的強硬派政府。這暴露拜登與納坦雅胡關係的新裂痕。

拜登是在與他的2024年連任選舉金主會面時作此表示，這是迄今他對納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）處理與哈瑪斯（Hamas）戰爭方式最嚴厲的批評。

加薩官員說，哈瑪斯10月7日突襲以色列南部後，以色列對加薩的報復性攻擊已造成1萬8000人喪生和5萬人受傷，並引發人道危機。

拜登在這場一些猶太金主也出席的募款集會中，特別提及以色列極右翼國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben-Gvir），並表示「這是以色列史上最保守的政府」，納坦雅胡「必須改變他的政府」。

拜登也表示，以色列終究不能對成立巴勒斯坦國「說不」。

同時，美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）準備前往以色列，與以色列官員討論他們的加薩戰爭時間表。

納坦雅胡今天在聲明中表示，以色列地面入侵加薩行動獲得美國「全力支持」，華盛頓阻擋「要求停戰的國際壓力」。

但他表示，雙方對以哈戰爭結束後的善後方案意見分歧，「我希望我們在這方面也能達成協議」。

ET快訊
快訊／聯合國大會153票壓倒性通過！　要求以色列立即停火

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美股收紅173點！道瓊創史上第三高收盤價　台積電ADR漲0.64%

聯合國大會153票壓倒性通過！　要求以色列立即停火

拜登批納坦雅胡：以色列無差別轟炸加薩　正失去全球支持

搭商務艙拍下「空姐跪地」幫餵5歲兒　爸爸PO網大讚被罵翻

民調：美2024恐重演「川拜廝殺」　若加入第3人不利拜登

Zara廣告疑「消費加薩戰爭」遭抵制！官方刪照：對誤解感到遺憾

第5種「嚴重傳染病」爆發　WHO：可在全球造成嚴重破壞

日本最年長女性巽房逝世「享嵩壽116歲」　一生歷經5個時代

全球首例！男捏鼻子忍住噴嚏　瞬間「氣管穿孔」爆痛送醫

女副校長陳屍校園宿舍！生前求救通話曝凶手　竟是丈夫殺了全家

小貨車故障司機揮手示警　自小客高速直衝猛撞喪命

大谷翔平入道奇簽220億超大合約 214億薪水10年後才領

女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平

徐乃麟爆料「籃籃是王齊麟的菜」　巫苡萱秒吐槽：你的口風很鬆！

橘色惡魔飯店快閃演出　吹奏搭配整齊花式舞蹈

「橘色惡魔」西門町快閃演出！　來台首場踩街粉絲暴動了

美鱷魚樂園孵化「白變鱷魚」　全球僅7隻！同胎兄弟正常色

雪隧畫面曝！小貨車刁車「運將拼命揮手」示警　自小客直衝釀1死

2歲病童吊點滴等待鑽轎底　媽祖突折返停下為她賜福！

台中女超商面交被騙40萬　車手逃避警追失控翻車！

美股收紅173點！道瓊創史上第三高收盤價　台積電ADR漲0.64%

聯合國大會153票壓倒性通過！　要求以色列立即停火

拜登批納坦雅胡：以色列無差別轟炸加薩　正失去全球支持

搭商務艙拍下「空姐跪地」幫餵5歲兒　爸爸PO網大讚被罵翻

民調：美2024恐重演「川拜廝殺」　若加入第3人不利拜登

Zara廣告疑「消費加薩戰爭」遭抵制！官方刪照：對誤解感到遺憾

第5種「嚴重傳染病」爆發　WHO：可在全球造成嚴重破壞

日本最年長女性巽房逝世「享嵩壽116歲」　一生歷經5個時代

全球首例！男捏鼻子忍住噴嚏　瞬間「氣管穿孔」爆痛送醫

女副校長陳屍校園宿舍！生前求救通話曝凶手　竟是丈夫殺了全家

5個「洗髮誤區」超多人全都中！小心掉髮變多還有頭臭味

周海媚突病逝「前夫呂良偉爆早知情」！　4天前同做1舉動：太巧合

美股收紅173點！道瓊創史上第三高收盤價　台積電ADR漲0.64%

聯合國大會153票壓倒性通過！　要求以色列立即停火

周海媚爆因紅斑性狼瘡病逝　醫示警禁吃3東西

Akira曝林志玲讚演唱會完美！甜喊「她是心靈支柱」　聖誕將送夫妻包

周海媚病逝！　前夫呂良偉4天前發文超巧合「疑早知情」

麥當勞聯名鞋「Fry Guy」有趣味大眼睛　Nike限量《旺卡》Dunk超想要

網友聲援《帝王條款》學生　Cheap回文：有種嘲諷同性戀、原住民

堆高機「牙叉斷脖」畫面曝！　三輪車被叉爆駕駛昏迷

印尼恐怖「血蘭花」吞人！　村民剖開5M巨蟒驚現失蹤農夫

國際熱門新聞

商務艙「空姐跪地」幫餵5歲兒　爸錄影被罵翻

富豪炫富身家7515億　被爆竟欠287億破產

Zara廣告挨轟消費加薩戰爭！官方刪照表示遺憾

第5種「嚴重傳染病」爆發　WHO示警

首例！　男強忍噴嚏竟「氣管撕裂傷」

民調：川拜廝殺　若有第3人不利拜登

中國人偷苗翻種麝香葡萄　害日本慘賠百億圓

她中7955萬全花光！近況曝：當臨時工日薪265元

拜登：以色列無差別轟炸加薩　正失去全球支持

女校長一家陳屍宿舍！生前求救通話曝凶手

日本最年長女性巽房逝世　享嵩壽116歲

核廢水造成海灘大量魚屍？日本闢謠

聯合國大會153票壓倒性通過！　要求以色列立即停火

少年教室內性侵老師！暴力狂毆：妳怎麼不死

更多熱門

相關新聞

民調：川拜廝殺　若有第3人不利拜登

民調：川拜廝殺　若有第3人不利拜登

路透社/易普索（Reuters/Ipsos）最新民調顯示，在明年美國總統大選中，總統拜登和前總統川普將有一場激烈競爭，但2人都有可能讓他們無法再度入主白宮的重大弱點。

紅海油輪遇襲火　葉門反抗軍宣稱負責

紅海油輪遇襲火　葉門反抗軍宣稱負責

以色列女兵連中12槍　裝死4小時奇蹟獲救

以色列女兵連中12槍　裝死4小時奇蹟獲救

少年教室內性侵老師！暴力狂毆：妳怎麼不死

少年教室內性侵老師！暴力狂毆：妳怎麼不死

加薩傳染病蔓延　10寶媽曝：每個小孩都生病

加薩傳染病蔓延　10寶媽曝：每個小孩都生病

關鍵字：

美國總統拜登以色列加薩

讀者迴響

熱門新聞

快訊／周海媚去世！工作室證實噩耗「醫治無效」

電商女董座遭保全痛毆性侵！只穿內褲出門求救

國中生《帝王條款》奪全國美術賽特優　網上炸鍋了！

周海媚前夫悲痛發聲：久久不能平靜

雪隧死亡追撞！轎車撞爛「駕駛血液流光」

國中生畫《帝王條款》被罵翻！校方道歉了

周海媚猝逝「混亂27hrs」完整時間軸一次看！

周海媚罹紅斑性狼瘡過世！醫師曝恐怖症狀

「最美周芷若」永遠離開了…周海媚5大經典角色

即／澎湖加油站前猛撞　20歲重機男亡

Peeta葛格後空翻脖子著地！頸椎裂開緊急送醫

周海媚生前最後亮相模樣曝光！　離世前1天還接電話

周海媚過世　「紅斑性狼瘡」攻擊全身5器官！確診症狀曝光

周曉涵違法道歉「對不起，是我思慮不周」：因為太喜歡了！

周海媚「逝世前失聯4小時」！最後行蹤曝光

更多

最夯影音

更多
小貨車故障司機揮手示警　自小客高速直衝猛撞喪命

小貨車故障司機揮手示警　自小客高速直衝猛撞喪命
大谷翔平入道奇簽220億超大合約 214億薪水10年後才領

大谷翔平入道奇簽220億超大合約 214億薪水10年後才領

女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平

女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平

徐乃麟爆料「籃籃是王齊麟的菜」　巫苡萱秒吐槽：你的口風很鬆！

徐乃麟爆料「籃籃是王齊麟的菜」　巫苡萱秒吐槽：你的口風很鬆！

橘色惡魔飯店快閃演出　吹奏搭配整齊花式舞蹈

橘色惡魔飯店快閃演出　吹奏搭配整齊花式舞蹈

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面