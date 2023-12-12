葉門反抗軍飛彈攻擊！紅海油輪遇襲起火　美驅逐艦出動支援

▲ 挪威籍油輪斯特林達號（Strinda）遇襲。（圖／翻攝自MarineTraffic）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國軍方聲明指出，伊朗支持的葉門什葉派激進團體「青年運動」（Huthi）反抗軍11日發射一枚反艦巡弋飛彈，擊中一艘商業油輪，導致船身受損起火，美軍派驅逐艦前往援助，所幸未造成人員傷亡，目前不清楚這起攻擊是否與以色列有關。

美國一名官員向《路透》說明，商業油輪斯特林達號（Strinda）11日在連接紅海與亞丁灣的曼德海峽以北約60海里（111公里）處遇襲；另一名官員表示，事發後幾小時內，斯特林達號仍可靠自身動力航行。

轄區包括駐中東美軍的美國中央司令部（U.S. Central Command）聲明指出，「襲擊發生時附近沒有美國船隻，但美國海軍梅森號驅逐艦（USS Mason）回應斯特林達號的求救電話，現正提供援助。」

根據MarineTraffic網站，斯特林達號是一艘化學品油輪，懸掛挪威國旗，其挪威船東Mowinckel chemical Tankers及管理人Hansa Tankers對此尚未回應。

輪船追蹤公司Kpler資料顯示，斯特林達號在馬來西亞裝載植物油及生物燃料，正航向義大利威尼斯。目前不清楚該船是否與以色列有關。

葉門反抗軍此前已捲入以哈戰火，宣稱為3日3起紅海商船遇襲事件中的2起負責，一艘被導彈擊中，一艘在曼德海峽被無人機擊中。他們11月底還在紅海南部劫持一艘貨輪，聲稱該船與以色列有關。青年運動曾警告，會將所有向北開往以色列的船隻視為攻擊目標，美國則表示「不排除一切適當回應」。