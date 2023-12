16歲少年教室內性侵老師！　暴力拖走狂毆：妳怎麼不去死

▲喬納森(左)在攻擊老師薩德(右)後,試圖對她施以性侵與謀殺。(圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

美國爆出了一起駭人的校園暴力案,拉斯維加斯一名高中生在教室狠毒地攻擊老師後,試圖對她施以性侵與謀殺。幸運的是,這名老師在學生離開後被其他人發現並報警,才得以保住一條命。

綜合美媒報導,這起事件發生於2022年4月7日。當天,16歲的喬納森(Jonathan Martinez-Garcia)放學後留在了教室,詢問老師自己的成績如何。正當老師要向他解釋時,喬納森突然對老師發動攻擊,用繩子勒住老師的脖子,然後將頭部狠狠地朝桌面撞去,導致老師當場昏厥。

Jonathan Martinez Garcia, who pleaded guilty to attempted murder and attempted sexual assault for attacking his Eldorado High School teacher last year, was sentenced today to between 16 and 40 years in prison. #RJnow pic.twitter.com/7j8lBbwffY