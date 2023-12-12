正妹老師PO網炫耀「國道時速狂飆193公里」　學校、警方回應了

▲任教於新北市某國小的吳姓女老師。（圖／翻攝IG）

圖文／CTWANT

最壞身教！任教於新北市某國小的吳姓女老師於近日在個人社群分享自己在國道狂飆的影片，在影片中可清楚看到儀錶板顯示已飆破190公里。影片一出，被網友抓到違規鐵證。對此，本人則坦承是錯誤示範，強調不會再犯，針對違規行為，校方回應會做懲處，警方則表示，依法開罰3萬6千元，且會被吊扣牌照。

▲吳姓國小女老師於近日在個人社群分享自己在國道狂飆的影片。（圖／翻攝 爆料公社）

據悉，吳姓女子任職於新北市某國小，在校則是擔任踢毽隊教練。她於近日在個人社群分享在夜間狂飆國道的影片，甚至還搭配鄭伊健的《極速》，影片中可清楚看到儀錶板顯示已飆破190公里。

影片一出，被網友抓到違規鐵證。對此，本人則坦承是錯誤示範，強調下次不會再犯。校方則表示這名老師是約聘僱的教練，平時表現良好，但針對違規行為，校方則呼籲吳女需為自身錯誤致歉，且要接受法律裁罰，同時違規行為也會列為年度考評與續聘與否的依據。

國道公路警察局交通科警務員林鍵智說，「時速部分有超過80公里，她會違反處罰條例第43條的部分，依法是可以開罰3萬6千元，另外會記違規紀錄3點，另外車牌也會吊扣半年。」

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