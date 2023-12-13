5歲女童被同學爸爸亂摸！　長大寫聯絡簿揭獸行...噁阿北判囚

▲北市人父利用鄰居年僅5歲女兒來家玩，竟4度伸出狼爪。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市1名人父見年僅5歲女童小琪（化名）常來家玩，竟趁機撫摸私密處，前後得逞4次，直到小琪在學校接受性騷擾防治宣導，在聯絡簿提及被侵犯過程，其導師驚覺事態嚴重，立刻通報。士林地院審結，依4次對14歲女子犯強制猥褻罪，各處有期徒刑3年2月，應合併執行3年10月。

52歲人父阿強（化名）的女兒與小琪是同學，雙方因住得相近，小琪也常來家裡玩。豈料，阿強竟利用年僅5歲小琪獨自前來玩，伸出狼爪對小琪撫摸性器，前後得逞4次。

全案直到小琪上小學，學校宣導性騷擾防治相關觀念，包括身體自主權，別人不能碰觸自己的隱私部位等，小琪才在聯絡簿上，提及數年前被鄰居侵犯過程，導師見她描述，認為事情不單純立刻向上通報。

警詢、偵查時阿強坦承伸出鹹豬手時知道小琪未滿7歲，小琪母親也指出，女兒就讀幼稚園時，曾指稱被阿強碰觸性器，小琪導師也證述說，小琪了解性行為、性騷擾差異，也表示性器未遭侵入。

合議庭審酌阿強為滿足一己性慾，對當時尚未滿7歲、身心狀況均未臻成熟小琪強制猥褻，嚴重戕害其健全成長，犯罪手段惡性不輕，所造成危害也非微，應予嚴加非難，考量阿強坦承犯行，非無悔意，並表示願賠償，但小琪表示無和解意願，兼衡阿強目前經營小吃店，離婚，育有1名未成年子女，依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，共4罪，各處有期徒刑3年2月，應執行有期徒刑3年10月。可上訴。