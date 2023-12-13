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社會 社會焦點 保障人權

弘仁會詐騙3組人搶700萬！小弟扮刑警、車手找外援...無辜司機看傻

記者張君豪／台北報導

竹聯幫弘仁會在新北市經營詐騙車手集團，今年5月假冒某知名投資顧問公司，騙到一名富婆提領700萬新台幣現金面交，但該詐團吳姓老大（22歲）治軍鬆散，委託柏姓幫眾找外圍陳姓少年車手前往取款，結果柏男（26歲）自己另派3名小弟偽裝刑警欲到場洗劫贓款，陳姓少年（案發時17歲）也另找3名同鄉好友到場攔湖侵吞贓款，吳男則是找同幫會張姓幹部（22歲）到場督軍，結果陳姓車手人小鬼大，教唆同鄉3人趁亂劫走700萬元贓款。

▲刑事局偵辦弘仁會詐團黑吃黑成員，逮捕吳姓老大等21名涉案人。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵辦弘仁會詐團黑吃黑成員，逮捕吳姓老大等21名涉案人。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

5月7日，陳姓富婆在新北市樹林太順街鄰近超商，交出700萬給偽裝成理財專員的陳姓少年，該集團柏男背叛老大，派出手下鄭男等人偽裝便衣刑警查案，企圖劫走該批贓款，並允諾給陳姓少年50萬元酬勞。

▲刑事局偵辦弘仁會詐團黑吃黑成員，逮捕吳姓老大等21名涉案人。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵辦弘仁會詐團黑吃黑成員，逮捕吳姓老大。（圖／記者張君豪翻攝）

但陳姓少年自覺柏男酬勞給太少，人小鬼大自己另找同鄉李男（20歲）等3人到場行搶，趁亂劫走700萬元後逃逸，柏男率偽裝小弟從汐止區搭白牌車司機到場要「辦案」，下車後沒多久眼睜睜看李男等人搶走贓款，在路旁臨停的白牌車司機還因紅線違停遭當地警察開單。

白牌車司機驚訝眾人下車發生口角肢體衝突，柏嫌謊稱他們在拍電影，雖然少年同夥搶走700萬元，但吳姓老大另派張姓幫眾督軍，發現到手的錢不翼而飛，下令張男綁走陳姓少年到樹林區貝爾頌汽車旅館監禁，並用電擊棒狂電少年，要他設法繳回贓款，否則揚言會有進一步行動。

▲刑事局偵辦弘仁會詐團黑吃黑成員，逮捕吳姓老大等21名涉案人。（圖／記者張君豪翻攝）

隔天陳姓少年被押往桃園市絕色汽旅拘禁，少年後來致電同鄉李男繳回100萬贖金給幫會後，陳姓少年得以獲釋；好笑的是，柏姓幫眾事後擔心白牌車司機報案，事後偽裝刑警打電話給司機「不得報案」、「交出行車紀錄器」，司機納悶為何當初拍片的演員變成真刑警，認為遭遇詭異乘客加上被恐嚇，就近向中和警方報案。

刑事局偵二大隊會同中和、海山警分局共組專案小組調查「演員拍戲變刑警」詭異案件，事後警方調閱監視器發現原本是單純的黑幫車手騙取贓款，衍生三方人馬搶錢的黑吃黑背叛幫會事件。

更離譜的是，柏男本來瞞著老大叫小弟假扮刑警洗劫贓款失敗，委託白牌車臨停又被警察開單，司機認為是顧客要他違停要求柏男幫忙付罰款，柏男居然拿著罰單向吳姓老大請款「要報公司帳」，柏男等人黑吃黑的行徑因此曝光。

▲刑事局偵辦弘仁會詐團黑吃黑成員，逮捕吳姓老大等21名涉案人。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵辦弘仁會詐團黑吃黑成員，逮捕黑吃黑行搶700張款的李男。（圖／記者張君豪翻攝）

專案小組蒐證後，在今年7月10日、8月7日執行兩梯次拘提搜索勤務，拘提弘仁會吳姓老大詐團、偽裝刑警集團即李男搶劫集團等21人，並查扣現金10萬元、偽裝刑警無線電3支、玩具槍2枝、作案用手機背包等贓證物，警訊後依違反《組織犯罪防制條例》、《刑法》加重詐欺、妨害自由等罪名移請新北地檢署偵辦，其中吳姓老大、假冒刑警榮男、車手強盜3人組等11人因涉案情節重大，法院裁定羈押以釐清詳細案情。

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