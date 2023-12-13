25年小枕頭「又臭又破」死不丟　正妹狂聞：無法想像沒有它

▲國外一名女子把用了25年的枕頭當寶物，即使破爛不堪還是捨不得丟。（圖／翻攝自innnnnn_tan TikTok）

圖文／CTWANT

「小被被」是許多人的第二生命，最忌諱的就是不能洗，否則味道會不見。國外一名女子就把枕頭當作寶，雖然經過25年已經變得殘破不堪，但她依舊帶在身邊，不時就會聞一下，引發許多網友共鳴。

現年25歲的女子櫻丹（Intan）在TikTok平台發布影片，可以看到她坐在車內，手上拿著一塊破布，並將一條塞進鼻孔裡聞，看起來相當愜意。其實，這一塊灰色破布是個枕頭，自1998年就陪伴她，至今已經25年，等於從她出生後就開始用了。

▲櫻丹把破枕頭湊近鼻子狂聞。（圖／翻攝自innnnnn_tan TikTok）

櫻丹不僅在家使用，出門在外也幾乎不離身。她坦言自己沒有想要更換小枕頭的打算，即使現在這個不見了，也不想找一個備用枕頭，「我沒辦法想像失去小枕頭」。

影片曝光後，掀起一番討論，不少網友心有戚戚焉：「我也有一個爛枕頭，從嬰兒時期到22歲還在用，不能洗，妳會哭」、「我希望我的枕頭不要變這樣，希望它依然保持原狀」、「沒有爛枕頭根本睡不著，需要聞一聞才能睡得好」、「跟我好像」、「爛枕頭的味道和其他的不一樣」、「我現在30歲了還留著」、「這是一種只有妳知道的香味」。

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