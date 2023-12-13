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洗完頭別馬上吹頭髮「易受損」！醫曝正確4步驟：善用冷風模式

（示意圖／pixabay）

▲老一輩的人認為洗完頭要立刻吹乾頭髮，以免「得頭風」造成頭痛。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

一般民眾洗完頭髮後擔心頭皮著涼感冒，都會馬上用吹風機吹乾，不過胸腔暨重症專科醫師黃軒卻提醒「不建議直接吹頭髮」，並提醒吹頭髮時應該等頭髮不滴水時再吹，且建議採「冷風模式。」

黃軒今（13）日在臉書粉專《黃軒醫師 Dr. Ooi Hean》發文提醒「洗完頭後，不建議直接吹頭髮，會使頭髮因為突然接觸吹風機的高熱而受損」，同時透露幾個吹頭髮的注意事項及技巧，像是吹風機與頭髮、頭皮的距離要保持10至15cm的距離，以免造成頭皮受傷；吹頭髮也不要吹太久，將頭髮輕輕擠壓，等到不滴水時再吹。吹頭髮正確步驟如下：

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1.洗完頭髮後，先用毛巾輕輕擦乾頭髮，再用吹風機吹乾。

2.吹頭髮時，先將頭髮分成幾個部分，逐一吹乾，這樣可以更加均勻地吹乾頭髮。

3.吹頭髮時，可以使用冷風模式，這樣可以減少頭髮受損的機會。

4.吹頭髮時，可以使用頭髮護理產品，例如護髮素或護髮油，這樣可以保護頭髮，使頭髮更加健康。

至於如何選擇吹風機？黃軒則說明，可以考量風量、溫度、重量、瓦數、附加功能這幾個點：

1.風量：風量越大，代表吹乾速度越快。但風量大也意味著吹風機噪音值高，容易造成聽力損傷。因此，推薦權衡分貝、髮質後再選擇吹風機產品

2.溫度：除了風量外，溫度對髮質的影響也很大，過高的溫度容易造成頭髮、頭皮受損，推薦選擇含有「溫度調節」、「冷熱交替」的吹風機，避免吹頭髮時有燙傷、髮質毛燥的問題。而吹風機溫度是關鍵，最好不要超過60度。

3.重量：太重的吹風機不僅拿久了手臂會痠痛，也不方便旅行時攜帶。考量到整體手感與實際使用的舒適性，推薦選擇重量約在600至800公克的吹風機。

4.瓦數：瓦數其實和風量沒有直接的關連，但如果該產品沒有提供準確的風速，可以選擇用瓦數大概判斷吹風機的性能。市售常見的吹風機功率落在 600至1200W之間。

5.附加功能：吹風機的功能可以說是百花齊放，大家可以依據自己的預算和偏好來選擇不同類型的吹風機。例如，負離子吹風機可以減少靜電效果，並使水分子進入到髮根內部，讓頭髮能保持柔順光亮、潤澤保濕。

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