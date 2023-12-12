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男吃飯捲停止呼吸！消防員速清異物送醫一度救回　急救10小時不治

▲中年男子吃飯捲噎到、倒臥自家廁所地面並失去心跳呼吸，家屬為其施做CPR急救。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲中年男子吃飯捲噎到、倒臥自家廁所地面並失去心跳呼吸，家屬為其施做CPR急救。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

宋姓中年男子日前於家中吃飯捲時，不慎噎到而無法呼吸，消防隊獲報後趕到現場發現他已失去血壓心跳，立刻以喉頭鏡等專業器材將呼吸道中異物清出，再一路急救送醫，讓宋男一度恢復呼吸心跳，可惜撐了近10小時後仍回天乏術。

竹山消防分隊指出，4日當天近中午時分接獲通報，有民眾疑於進食時噎住、呼吸困難；救護人員趕抵現場，於該民宅二樓廁所內發現患者為53歲宋姓男子，臉色已發紫且停止呼吸，家屬告知是在吃海苔飯捲時，疑因吃太大口噎到，因喘不過氣相當難受，跑進廁所試圖催吐但未成功而昏倒。

▲消防員以喉頭鏡、異物夾等器材清除患者呼吸道內的海苔和飯粒等異物。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲消防員以喉頭鏡、異物夾等器材清除患者呼吸道內的海苔和飯粒等異物。（圖／記者高堂堯翻攝）

救護人員隨即為宋男進行急救，並依程序呼叫分隊上擁有EMT-2（中級技術救護員）資格的莊姓隊員前往支援，莊員抵達後以喉頭鏡和異物夾等器材，將卡在呼吸道中的海苔、飯粒等儘可能清除，並施打強心針、腎上腺素等藥物和裝設自動給氧機，同時將宋男送上救護車、奔赴竹山秀傳醫院急救，到院後好不容易才恢復呼吸心跳，距家屬報案已近1個小時。

▲消防員為患者裝設自動給氧機。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲消防員為患者裝設自動給氧機。（圖／記者高堂堯翻攝）

警消單位指出，宋男轉由急診醫師繼續搶救，並住進加護病房觀察，可惜身體狀況一直無法提升，後來更只能依靠機器維持生命跡象，直至當天深夜11時許，家屬忍痛答應拔管、讓宋男安息返家，也向參與急救的消防隊員致謝，感謝他們努力不放棄，讓原已OHCA的患者多活了近10小時。

竹山分隊說明，若在咀嚼不完全的狀況下吞嚥食物，即可能造成食道和呼吸道異物梗塞、呼吸困難，甚至導致死亡，除平時養成良好飲食和進食習慣加以避免，目擊者若能及時予以急救，也有機會化解生命危險，如宋男家屬在報案時，勤務指揮中心即於電話中指導其為患者進行CPR、哈姆立克法等急救措施，把握黃金時間與死神搶命。

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