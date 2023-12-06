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21歲女吃東西噎到　竟異想天開「用牙刷戳喉嚨」整支吞下肚

▲▼西班牙21歲女吃東西噎到，異想天開「用牙刷戳喉嚨」，結果整支吞下肚。（圖／翻攝自IG／haaiizzee）

▲西班牙21歲女子吃東西噎到，竟異想天開「用牙刷戳喉嚨」，結果整支吞下肚。（圖／翻攝自IG／haaiizzee，下同）

記者張寧倢／編譯

西班牙一名21歲女子日前試圖用牙刷撈出卡住喉嚨的食物時，卻意外吞下整支牙刷，她形容牙刷就像是被喉嚨「吸了進去」，當下雖然已經沒有被噎住的感覺，但胸口仍有異物感，最後只好自行就醫。幸運的是，醫生不用開刀就幫她從食道裡取出牙刷。

綜合紐約郵報等報導，這位名為海澤（Heizea）的女子，來自西班牙的加爾達考（Galdakao），聲稱她在11月29日吃火雞薄片時突然噎住，感覺窒息、呼吸困難。然而，她在嘗試用牙刷撈出食物時用力過猛，誤吞下這支長達8英寸（20.3公分）的工具。她說，自己試圖抓住牙刷的鬃毛，但牙刷就像被喉嚨吸進去一樣，無法取出。

▲▼西班牙21歲女吃東西噎到，異想天開「用牙刷戳喉嚨」，結果整支吞下肚。（圖／翻攝自IG／haaiizzee）

▲藍色牙刷大約20公分長，整支被海澤吞進食道裡。（圖／haaiizzee）

海澤解釋，她當時必須迅速行動，因為她身旁並沒有其他人可以協助，隨手可拿到的就是牙刷，「我爸爸因腳的跟腱受傷坐在輪椅上，無法幫助我，所以我決定用牙刷自救。」儘管驚險，但她被送往醫院時竟然沒有感到疼痛，只有胸口悶悶的異物感。最終她在麻醉狀態下，醫生將手術線繞成一個圈套住牙刷刷頭，僅花了40分鐘就順利取出，也無須開刀。

▲▼西班牙21歲女吃東西噎到，異想天開「用牙刷戳喉嚨」，結果整支吞下肚。（圖／翻攝自IG／haaiizzee）

▲幸好最終醫生順利取出牙刷。（圖／haaiizzee）

海澤說，這起奇異事件讓她在到院時，尷尬地向醫院工作人員解釋自己的「怪異」處境，「他們聽到後紛紛四處忙碌奔走，簡直不敢相信，但直到他們看到X光片後，事實上牙刷真的就在那裡。」而她從麻醉中醒來後，病床旁就放著那支牙刷。

@haizeaibarretxe_ Todo ha quedado en una pequeña anecdota surrealista. A partir de ahora creo que no tendre problemas para tomarme el paracetamol???? #storytime #pov #story #meme #parati #viral #fyp #foryoupage #foryou ♬ Monkeys Spinning Monkeys - Kevin MacLeod & Kevin The Monkey
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