日本傳染病流行中！孩童呼吸道感染達10年新高　專家：事態異常

▲日本學童呼吸道感染狀況，創下10年新高。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

朝日新聞報導，孩童容易感染的傳染病仍在持續流行中，因季節性流感導致的停課狀況增加，咽喉結膜性熱與A型鏈球菌感染創下10年新高。專家如今警告，現在有多種傳染病在流行，事態異常。

依據厚生勞動省11月27日至12月3日的通報，平均每間醫療機構有26.72名季節性流感患者，全日本4690個教育機構出現停課狀況。另外，日本國立感染研究所統計顯示，在11月20日至26日期間，平均每間醫療機構收治3.54名咽喉結膜性熱患者與3.86名A型鏈球菌感染患者，均達近10年來新高。

依據NHK先前報導，咽結膜熱患者以兒童為主，多半經由空氣、飛沫及接觸傳染，患者則會出現發燒、結膜炎等症狀，受污染的游泳池也會是病毒的感染源。另據東京都傳染病情報中心網站，A型溶血性鏈球菌咽喉炎是由A型鏈球菌引起的上呼吸道感染，一般潛伏期2至5日，症狀包括突然性發燒、草莓舌、咽喉紅腫等，若病情惡化可能發展成猩紅熱。

報導提及，孩童身體不適無法到幼兒園或是去學校上課的狀況，也讓替代外出工作家長照顧孩子的病兒保育需求連帶增加。

提供到府病兒保育服務的非營利組織佛羅倫斯（フローレンス）坦言，近期預約人數增加，只能接手7至9成預約件數。病兒保育業務經理三枝美穗表示，現階段有多種傳染病流行中，過去歷史數據已無參考價值，事業機構已創立接近20年，如今的情況算是異常事態。