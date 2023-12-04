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大陸 大陸焦點 特派現場

陸呼吸道疾病多病種齊發　中藥價格暴漲！漲幅5成起跳

▲安徽亳州中藥材批發市場。（圖／CFP）

▲安徽亳州中藥材批發市場。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸進入秋冬之際突發多種呼吸道疾病，不僅醫院在救治上的負擔變重、成藥市場出現部分藥品被搶購，甚至被定位為「預防調養」的中藥材也出現價格飛漲的情況。有民眾反映，不少人「盯」上具有止咳化痰平喘功效的川貝，但市面上川貝價格卻讓人一驚，「想買點川貝用來蒸雪梨，結果要10元人民幣（約43元新台幣）一克。」

▲安徽亳州中藥材批發市場。（圖／CFP）

《中新網》報導，據相關行業協會6月發布的報告，在安徽亳州、河北安國、四川成都、廣西玉林等幾大中藥材批發交易市場，相比去（2022）年同期，有超200個常規品種漲幅高於50%，25個常用大宗藥材漲幅超200%，個別品種甚至漲價4至9倍。

亳州某中藥材批發商楊女士透露，川貝（松統）目前市場價5600元（人民幣，下同）／公斤，爐貝會便宜些，每公斤也要4700元，「相較一直處於價格高位的川貝，浙貝漲幅更為明顯，現在每公斤180元，較去年漲了幾十塊，亳州中藥材市場裡1000多種中藥材，幾百個品種價格都出現了上漲。」

據了解，中藥材「貓爪草」被認為有治療肺結節的功效，據大陸《中藥材天地網》監測數據顯示，近幾個月，貓爪草漲勢尤為迅猛，在安國藥市上，進入10月份，貓爪草每公斤已漲到420元。至於治療失眠焦慮的酸棗仁，自2022年下半年起價格一路飆升，目前價格在每公斤八九百元。

楊女士認為，中藥材漲勢不停主要基於三個原因，包括部分中藥材減產、日常養生保健需要，也有人為操作等因素使然。

中康科技中藥大數據中心首席分析師賈海彬表示，部分資本缺乏投資管道，造成大量業內外資本流入農產品炒作，特別在中藥材領域，人為造成貨源壟斷價格暴漲，「一些金融和投資機構也趁勢而入，開展供應鏈金融、倉單質押，甚至加槓桿為囤貨炒作提供便利。」

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