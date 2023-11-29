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大陸 大陸焦點 特派現場

陸呼吸道疾病流行　兒童患者激增「多地停課」

▲中國大陸爆發流感疫情，兒童醫院爆滿。（圖／路透社）

▲中國大陸爆發流感疫情，兒童醫院爆滿。（圖／路透社）

文／中央社

中國大陸肺炎黴漿菌等呼吸道疾病流行，其中兒童感染激增，造成醫院兒科爆滿，山東濟南有班級近50個學生，課桌空了近一半，陸媒指出，多地已經出現班級停課現象。

陸媒海報新聞今天報導，近日中國大陸各地呼吸道疾病進入高發期，不少兒童患者高燒達攝氏40度，多地疾控中心近期發布的訊息顯示，北京、上海、廣東、福建等多地醫院兒科病區已滿負荷運轉。

令人驚訝的是，多地兒科門診出現患者發著高燒寫作業，邊打點滴邊寫作業等場面。針對這種情況，全國多地發文，禁止強制帶病趕作業，患病師生不帶病上課；報導進一步指出，其實近期學生請假人數增加，全國多地已經出現班級停課現象。

濟南一位孫姓家長表示，小孩已經請假8天，班上近50個學生，課桌空了近一半。

浙江杭州的楊先生也表示，孩子所在的小學班級停課了。36個學生中就有20多個同學發燒，登記確診流感的有好幾個。老師在班級群組發布通知，暫時停課2天，並建議返校時自備口罩做好防護。

另浙江紹興某小學有一班級多名學生因發燒請假，11月23日攝氏38度以上超過5例，學校發出停課通知書，全班停課4天。江蘇省泰州市疾控中心11月24日也發布消息，市區有學校班級因為請假的人太多直接停課5天。

一名家長說，流感、鼻病毒、肺炎支原體（肺炎黴漿菌）、合胞病毒、腺病毒等多種病菌、病毒，家長和孩子們防不勝防，聽說班上有孩子剛請完假回學校沒幾天，又感染了另外一種病毒生病了，只好又請假回家。

復旦大學附屬華山醫院感染科副主任張繼明表示，當前呼吸道傳染疾病就診高峰預計還會持續一段時間，且由於多種疾病疊加流行的情況，並不能準確判斷這波高峰會到什麼時候結束，預計到明年春天，天氣變暖之後會有所好轉。

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