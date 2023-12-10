台中城市半馬開跑　1男1女一度失去呼吸心跳！送醫途中救回

▲城市半程馬拉松活動，發生2名跑者突失去呼吸心跳。（圖／記者游瓊華攝）

記者白珈陽、游瓊華／台中報導

台中市政府運動局10日上午舉辦城市半程馬拉松活動，吸引眾多跑者參加，不過賽程中有2名跑者身體不適，一度失去呼吸心跳，分別為1名60多歲男性以及1名30歲女性，幸經現場救護人員及時施以CPR，2人皆在送醫途中恢復自主性呼吸心跳。

據查，本屆2023台中城市半程馬拉松RUN FOR OUR PLANET活動，分為半馬組21公里、挑戰組10公里、休閒組5公里等3組別，路線從台中市政府起跑，沿線行經台中國家歌劇院、夏綠地公園、公益路及忠明南路等台中市地標。

▲台中城市半程馬拉松今天舉行。（圖／記者游瓊華攝）

消防局指出，今天上午7時39分獲報，市政北五路及府會園道交叉路口有救護案件，到場發現1名男性跑者路跑過程中突失去呼吸心跳，由民間救護車緊急救護處置，送往林新醫院途中恢復自主性呼吸心跳。

另有1名30歲女性跑者，於上午8時40分失去呼吸心跳，救護車送往中國醫藥大學附設醫院途中，恢復自主性呼吸心跳。

運動局初步證實，今日活動確有2名跑者身體不適，現場人員發現後緊急施以CPR並送醫急救，目前2人都無生命危險。主辦單位說，該名身體不適的60多歲男性及30歲女性，經救治均恢復正常體徵。

▲現場救護人員緊急對患者施以CPR。（圖／記者游瓊華攝）