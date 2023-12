民進黨副總統參選人蕭美琴今(12日)晚間前往國立政治大學與青年進行座談,有學生辛辣提問如何說服年輕人再投給民進黨?蕭美琴回應,We are the best but we are not perfect. (我們並不完美但是是最好的),蕭指出,民進黨8年執政當然還有很多可以改進的地方,但成績確實比起過去更為亮眼。