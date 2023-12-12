評兩岸政策　蕭美琴：「維持現狀」未必是最滿意狀態但是最大公約數

▲「政治進入大學2.0 – 青年與副總統候選人座談」蕭美琴場。（圖／記者黃克翔攝）



記者杜冠霖／台北報導

兩岸及國際外交成為2024總統大選主軸，民進黨副總統參選人蕭美琴今（12日）晚間到政大與青年座談，對於學生提問賴清德過去主張自己是務實台獨工作者，蕭美琴回應，總統蔡英文主張國際支持的是維持現狀，賴清德也提到維持現狀是最大公約數，這未必是大家最滿意狀態，但是現階段大家都能接受的平衡，也是台灣8成民意所支持，任何負責任候選人都需要對維持現狀提出自己主張。

蕭美琴表示，自己剛開始從政時，台獨還是有一點禁忌的話題，很多資訊跟議題接觸跟現在環境完全不一樣，現在世界完全不同，蔡英文也多次提出，現今國際環境中，最支持的就是維持現狀，賴清德也提到維持現狀是國際最大公約數。

蕭美琴指出，這未必是大家最滿意狀態，但不得不跟對岸以及國際社會找到大家都能接受的平衡，而維持現狀是現階段最大公約數，這樣的基礎上爭取更多國際社會對台灣的支持，確實這幾年支持力道越來越強，像是美國總統拜登在很多高峰會上都會強調，台海和平安全是世界和平不可或缺一部分，台海和平是大家共同關注的。

蕭美琴表示，如何確保和平穩定現狀持續是大家在意的，這是我們的主張，對岸或我們很多對手，都希望找到可以分化我國社會、製造對立的語言，但蔡英文所鋪陳的尋求台灣社會最大公約數，應該是台灣8成民意所支持，任何負責任、想當選的候選人也需要對維護現狀提出自己的主張。