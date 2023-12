學生問為何要再投給民進黨？　蕭美琴認綠執政不完美：但比前朝亮眼

▲政治進入校園2.0-「青年與副總統侯選人坐談」蕭美琴場。(圖/記者黃克翔攝)



記者杜冠霖/台北報導

民進黨副總統參選人蕭美琴今(12日)晚間前往國立政治大學與青年進行座談,有學生辛辣提問如何說服年輕人再投給民進黨?蕭美琴回應,We are the best but we are not perfect. (我們並不完美但是是最好的),蕭指出,民進黨8年執政當然還有很多可以改進的地方,但成績確實比起過去更為亮眼。

蕭美琴到政大與學生座談,有學生詢問,外媒曾問蕭美琴,民進黨已經執政8年,年輕人為何要投給民進黨,蕭當時回應因為這組候選人是最好組合,但這樣的說法不能夠說服她,有沒有更好理由?

蕭美琴回應,最基本有幾個元素,第一、自己和賴清德歷練最完整,台灣有很多議題跟挑戰不是那麼容易解決,一些是經年累月問題,自己過去在台北跟花蓮擔任立委,光是兩個地方議題就非常不同,且不是一個處方就能解決,還要有很多配方,光是花蓮火車票一票難求就是經年累月問題,還有北迴鐵路三軌化、花東鐵路雙軌化、電氣化等等很多加起來才能解決一個問題,很多問題需要通盤思考,一些口號聽起來很簡單,但如果這麼簡單大家就不需要這麼辛苦。

蕭美琴指出,三位總統候選人都現任或曾經擔任市長,表現各有各的評價,賴清德擔任台南市長期間滿意度相對更高,除了更完整歷練外,過去成績也一致獲得人民肯定。

蕭美琴接著補充,第三、我們這幾年執政We are the best but we are not perfect. (我們是最好的但並不完美)。蕭美琴強調,我們永遠都還有再進步空間,要面臨跟解決的問題有些還沒有完全獲得改善,這幾年也做了很多努力,像股市超越香港、GDP成長是四小龍之首,也被評比是最有競爭力國家之一等等,可能大家認為很遙遠,而面臨問題沒有獲得立即性的解決。

蕭美琴解釋,蔡政府任內已拉高基本工資8次,也有像最低工資法的修法提高對人民保障,確實基本工資不足以保障人民生活,還是要靠產業提供更具競爭力、收入更好工作,這都要經過長期調整才能感受到,有些人想要看到立即性的成果,但經年累月之後可以看到,民進黨執政成績確實比起過去更為亮眼,當然還有很多可以改進的地方。

對於媒體詢問,擔任賴清德副手是否有為選情加分?有沒有要再改進之處?蕭美琴回應,有沒有加分要等到1月13日才知道,自己要改進的很多,也持續在修正,自己歷經社會滄桑後,個性也有轉變,過去比較喜歡吵架,現在認為團結更重要,面臨挑戰時凝聚共識比對抗還重要。