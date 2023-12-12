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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

學生問為何要再投給民進黨？　蕭美琴認綠執政不完美：但比前朝亮眼

▲▼政治進入校園2.0-「青年與副總統侯選人坐談」蕭美琴場。（圖／記者黃克翔攝）

▲政治進入校園2.0-「青年與副總統侯選人坐談」蕭美琴場。（圖／記者黃克翔攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨副總統參選人蕭美琴今（12日）晚間前往國立政治大學與青年進行座談，有學生辛辣提問如何說服年輕人再投給民進黨？蕭美琴回應，We are the best but we are not perfect. （我們並不完美但是是最好的），蕭指出，民進黨8年執政當然還有很多可以改進的地方，但成績確實比起過去更為亮眼。

蕭美琴到政大與學生座談，有學生詢問，外媒曾問蕭美琴，民進黨已經執政8年，年輕人為何要投給民進黨，蕭當時回應因為這組候選人是最好組合，但這樣的說法不能夠說服她，有沒有更好理由？

蕭美琴回應，最基本有幾個元素，第一、自己和賴清德歷練最完整，台灣有很多議題跟挑戰不是那麼容易解決，一些是經年累月問題，自己過去在台北跟花蓮擔任立委，光是兩個地方議題就非常不同，且不是一個處方就能解決，還要有很多配方，光是花蓮火車票一票難求就是經年累月問題，還有北迴鐵路三軌化、花東鐵路雙軌化、電氣化等等很多加起來才能解決一個問題，很多問題需要通盤思考，一些口號聽起來很簡單，但如果這麼簡單大家就不需要這麼辛苦。

蕭美琴指出，三位總統候選人都現任或曾經擔任市長，表現各有各的評價，賴清德擔任台南市長期間滿意度相對更高，除了更完整歷練外，過去成績也一致獲得人民肯定。

蕭美琴接著補充，第三、我們這幾年執政We are the best but we are not perfect. （我們是最好的但並不完美）。蕭美琴強調，我們永遠都還有再進步空間，要面臨跟解決的問題有些還沒有完全獲得改善，這幾年也做了很多努力，像股市超越香港、GDP成長是四小龍之首，也被評比是最有競爭力國家之一等等，可能大家認為很遙遠，而面臨問題沒有獲得立即性的解決。

蕭美琴解釋，蔡政府任內已拉高基本工資8次，也有像最低工資法的修法提高對人民保障，確實基本工資不足以保障人民生活，還是要靠產業提供更具競爭力、收入更好工作，這都要經過長期調整才能感受到，有些人想要看到立即性的成果，但經年累月之後可以看到，民進黨執政成績確實比起過去更為亮眼，當然還有很多可以改進的地方。

對於媒體詢問，擔任賴清德副手是否有為選情加分？有沒有要再改進之處？蕭美琴回應，有沒有加分要等到1月13日才知道，自己要改進的很多，也持續在修正，自己歷經社會滄桑後，個性也有轉變，過去比較喜歡吵架，現在認為團結更重要，面臨挑戰時凝聚共識比對抗還重要。

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